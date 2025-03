Trieste è il comune FVG con più multe nel 2024: 4,9 milioni

Nel 2024 il comune di Trieste ha registrato il più alto incasso in Friuli-Venezia Giulia da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Secondo l’analisi di Facile.it sui dati SIOPE, la somma totale è stata di 4,9 milioni di euro, un dato che la pone nettamente al vertice regionale.

Il podio è completato da Udine, con 1,8 milioni di euro, e da Pordenone, che ha sfiorato i 1,5 milioni. Di gran lunga più basso l’importo incassato da Gorizia, ferma a 499mila euro. Questi numeri riflettono l’intensità dei controlli, il numero di veicoli circolanti, ma anche la capacità di riscossione delle amministrazioni locali.

Multe pro capite: Pordenone supera tutti

Facile.it ha anche calcolato il valore medio delle multe per abitante, offrendo un quadro più dettagliato del rapporto tra cittadini e sanzioni. In questo caso, il primato spetta a Pordenone, dove la media pro capite è stata di 29,4 euro.

Trieste si posiziona al secondo posto con 24,5 euro, mentre Udine si ferma a 18,4 euro pro capite. Gorizia conferma la sua posizione più “morbida”, con una media di 14,9 euro per residente.

È importante sottolineare che non tutte le sanzioni vengono inflitte a cittadini residenti: spesso a incidere sono turisti, pendolari o viaggiatori occasionali che transitano nei centri urbani.

Il caso Bertiolo: numeri sorprendenti nei piccoli comuni

Guardando ai comuni con meno di 4.000 abitanti, emerge con forza il dato di Bertiolo, in provincia di Udine. Con soli 2.344 abitanti, ha registrato oltre 527mila euro di incassi da multe, una cifra che lo pone in cima alla classifica regionale dei piccoli centri.

Segue Castions di Strada, sempre nel territorio udinese, che con 3.672 abitanti ha superato i 327mila euro. Terzo posto per Morsano al Tagliamento (PN), con quasi 90mila euro incassati da 2.681 abitanti.

Questi numeri fanno riflettere sul fatto che, anche in realtà di dimensioni ridotte, le sanzioni possono rappresentare una voce rilevante nei bilanci comunali.

Meno multe totali, ma i costi per le famiglie crescono

Nonostante le cifre elevate in alcune località, il totale degli incassi derivanti da multe nei capoluoghi del FVG è stato di poco superiore agli 8,7 milioni di euro, con una diminuzione del 12% rispetto al 2023. Una flessione che potrebbe derivare da maggiore attenzione alla guida, da minori controlli o da un cambio nelle modalità di rilevazione.

Nel frattempo, però, non accennano a calare i costi legati all’automobile: secondo l’osservatorio RC Auto di Facile.it, a febbraio 2025 la polizza media per un’auto in FVG ha raggiunto i 440,87 euro, segnando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

Un dato che contribuisce ad aggravare il peso economico per le famiglie, già alle prese con sanzioni e rincari generalizzati.

