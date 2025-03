AI al servizio delle professioni, Amirante: «l’uomo resta al centro»

La Regione Friuli-Venezia Giulia punta sulla tecnologia per supportare le professioni tecniche e la pubblica amministrazione, aprendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione. Allo stesso tempo, sottolinea l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, resta fondamentale la creatività umana, capace di generare soluzioni sempre nuove e di mantenere una solida visione etica nell’utilizzo di strumenti d’avanguardia come l’intelligenza artificiale.

Il convegno formativo e informativo

Nell’auditorium Comelli della sede udinese della Regione Friuli-Venezia Giulia, si è svolto il convegno “Intelligenza artificiale generativa: ChatGpt e altri esempi pratici di utilizzo e impatto nel mondo del lavoro e delle professioni tecniche”. Regione FVG, Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Udine in collaborazione con l’Ordine dei periti industriali della provincia di Udine, l’Ordine degli ingegneri della provincia di Udine e l’Ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili di Udine, hanno unito le forze per approfondire le potenzialità dell’IA generativa in ambito lavorativo.

IA e infrastrutture

Secondo Amirante, l’IA rappresenta uno strumento ormai irrinunciabile soprattutto nel settore delle infrastrutture viarie, dove è possibile processare grandi quantità di dati in modo rapido ed efficace. Questa capacità consente, tra le altre cose, di anticipare scenari, fornendo previsioni su flussi di traffico o situazioni idrauliche. Si tratta di un passo in avanti che permette alle professioni tecniche di evolversi a vantaggio della collettività.

Umano e digitale: un binomio inscindibile

Nonostante le ampie potenzialità offerte dall’IA, al centro del percorso resta l’uomo, con la sua esperienza, la sua creatività e la sua capacità di gestire situazioni complesse. La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene una visione equilibrata dell’innovazione, in cui l’IA diviene un alleato strategico, ma non sostituisce in alcun modo la componente umana.

Un ringraziamento al mondo delle professioni

A nome del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore ha espresso gratitudine a professionisti e tecnici per il loro impegno, collaborazione e preziosi contributi: un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un territorio che intende rimanere al passo con i tempi, senza mai rinunciare a una profonda etica professionale.

