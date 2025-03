Due tonnellate di ricci dalla Croazia: scatta il blitz

La Guardia di Finanza di Muggia, in sinergia con la Capitaneria di Porto di Trieste, ha portato a termine un’importante operazione nei giorni scorsi, intercettando due tonnellate di ricci di mare provenienti dalla Croazia e destinati al mercato italiano. Il sequestro è avvenuto nel corso di controlli mirati ai valichi di Pese e Rabuiese.

Quattro fermati e sanzioni per oltre 10 mila euro

A finire nei guai sono stati quattro individui: due italiani, residenti nel Sud Italia, e due cittadini croati. Le forze dell’ordine hanno contestato violazioni in materia di etichettatura, tracciabilità e modalità di confezionamento, elevando quattro sanzioni per un totale superiore ai 10.000 euro.

Ricci trasportati in ceste di polistirolo

Il prodotto ittico, secondo quanto accertato dalle autorità, era contenuto in ceste di polistirolo, anziché in reti sigillate come previsto dalla normativa vigente. Questo tipo di trasporto non garantisce né l’igiene né la tracciabilità del prodotto, due aspetti fondamentali per la sicurezza alimentare.

Il carico è stato regolarizzato dopo il sequestro

Dopo il sequestro, ai trasportatori è stata concessa la possibilità di regolarizzare la merce, presumibilmente adeguando l’imballaggio alle norme italiane ed europee. Resta comunque alta l’attenzione delle autorità su questo tipo di traffico, spesso collegato a flussi illeciti e danni all’ecosistema marino.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook