Relazioni internazionali FVG-Brasile, rinnovabili e investimenti al centro

Il Friuli-Venezia Giulia continua a rafforzare le proprie relazioni internazionali e punta al Brasile come partner strategico in diversi ambiti. Un importante incontro tra il governatore Massimiliano Fedriga e l’ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza, tenutosi a Trieste presso il Palazzo della Regione, ha messo in luce la volontà di consolidare i rapporti bilaterali, sviluppare nuovi accordi commerciali, potenziare la transizione energetica e dare impulso al settore turistico, con uno sguardo particolare alle comunità di friulani e giuliani già presenti in Sud America.

Accordi istituzionali e investimenti

Il governatore Fedriga ha sottolineato come il Friuli-Venezia Giulia stia stringendo importanti accordi a livello internazionale. L’obiettivo è la creazione di piattaforme utili allo scambio di informazioni e agli investimenti reciproci, aprendo così la strada a collaborazioni future con il Brasile in settori chiave come l’industria, l’innovazione e le energie pulite.

La transizione energetica al centro

Uno dei temi centrali affrontati riguarda la transizione energetica, cruciale per un futuro sostenibile. Grazie ai fondi del PNRR, il Friuli-Venezia Giulia è parte attiva nella realizzazione della North Adriatic Hydrogen Valley, un progetto comune con Slovenia e Croazia per la produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno. Questa iniziativa, secondo Fedriga, è fondamentale per accelerare la transizione verso sistemi più efficienti e sostenibili, e potrebbe interessare anche gli investitori brasiliani.

Rinnovabili e opportunità di sviluppo

L’incontro ha evidenziato come le energie rinnovabili possano rappresentare il fulcro di eventuali future collaborazioni tra regioni italiane e stati brasiliani. Dai parchi fotovoltaici all’energia eolica, la volontà comune è di puntare su soluzioni green e di ultima generazione, con possibili scambi di know-how tra le due realtà.

Turismo e cambiamenti climatici

Un altro aspetto di grande rilievo è la potenzialità del turismo. Il Friuli-Venezia Giulia, con il suo mix di cultura, natura e storia, potrebbe diventare ancora più attrattivo per i visitatori sudamericani. La sinergia tra le autorità regionali e brasiliane potrà far leva su percorsi culturali dedicati alle comunità di emigrati e su politiche attente ai cambiamenti climatici, sempre più centrali nel dibattito globale.

Comunità di friulani e giuliani in Brasile

In conclusione, il governatore Fedriga ha ricordato la presenza di importanti comunità di friulani e giuliani in Brasile, nonché in altri Paesi sudamericani. Queste comunità, fortemente legate alla loro terra d’origine, rappresentano un ponte culturale e un’opportunità strategica per progetti di formazione e collaborazione. Sfruttare le energie, le competenze e le reti già esistenti potrà favorire nuovi contatti e rafforzare ulteriormente i rapporti internazionali tra il Friuli-Venezia Giulia e il Brasile.

