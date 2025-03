Bandi per arredi e attrezzature scolastiche: la Regione proroga i termini

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato la delibera che integra con risorse proprie i fondi ministeriali del Fondo nazionale per il sistema integrato da 0 a 6 anni per il 2025. Complessivamente, si parla di un intervento da oltre 4 milioni di euro, destinati all’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche e alla formazione del personale educativo.

La misura, promossa dagli assessori regionali Cristina Amirante (Infrastrutture e territorio) e Alessia Rosolen (Istruzione), punta a garantire ambienti scolastici moderni, sicuri e rispondenti alle esigenze formative di bambini e ragazzi.

La suddivisione delle risorse regionali

Nel dettaglio, le somme messe a disposizione dalla Regione ammontano a 3 milioni di euro, suddivisi in 600mila euro destinati alle scuole e 2,4 milioni destinati agli asili nido. A queste risorse regionali, ora si aggiungono ulteriori fondi ministeriali che superano il milione di euro, garantendo così una copertura più ampia degli interventi richiesti dai Comuni e dalle strutture educative.

Formazione e completamento dei bandi

Il Servizio politiche per la famiglia utilizzerà circa il 10% delle risorse ministeriali, pari a circa 594mila euro, per attività di formazione del personale degli asili nido. Dei fondi restanti, circa 4,3 milioni saranno necessari per completare gli interventi relativi alla graduatoria degli asili nido comunali. Infine, un milione circa sarà specificamente dedicato agli interventi che prevedono l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche.

Proroga per consentire maggiore partecipazione

Per agevolare la partecipazione al bando, la Regione ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande all’8 aprile 2025, inizialmente prevista per il 20 marzo. Questa proroga è stata decisa a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute dagli uffici regionali e delle difficoltà dei beneficiari nell’ottenere in tempi brevi i preventivi dalle ditte fornitrici.

L’assessore Amirante ha sottolineato che la proroga vuole favorire la più ampia adesione possibile da parte dei Comuni, delle scuole paritarie e degli asili nido privati. Al 12 marzo scorso, le domande già pervenute erano circa 80.

Un intervento strategico per il futuro

Gli assessori Amirante e Rosolen hanno evidenziato l’importanza strategica di questi interventi per il territorio regionale, ribadendo che il miglioramento degli ambienti educativi rappresenta un investimento decisivo per il futuro dei giovani cittadini del Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo, secondo gli amministratori, è quello di garantire standard elevati in tutte le strutture educative regionali, rispondendo concretamente alle esigenze formative e di benessere dei bambini e delle loro famiglie.

