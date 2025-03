Latitante in fuga dal Piemonte arrestata a Trieste

Una trentunenne rumena è stata arrestata lo scorso fine settimana mentre tentava di entrare in Italia a bordo di un autobus proveniente dalla Romania e diretto in Spagna. La donna era ricercata dal gennaio del 2022, dopo essere stata condannata per una serie di furti avvenuti nel 2018, commessi tra le province di Vercelli e Novara.

Identificata durante un controllo di routine

A rintracciare la donna sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Aurisina durante uno dei consueti controlli svolti al confine italo-sloveno. Alla verifica dei documenti, è emerso immediatamente che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vercelli, che l’aveva condannata a nove mesi di reclusione per furto aggravato.

Furti nei centri commerciali, poi la fuga

La trentunenne, insieme a un complice, aveva preso di mira due centri commerciali nelle città piemontesi, rubando diversi prodotti e accumulando così una condanna definitiva. Dopo la sentenza, si era data alla fuga, facendo perdere le sue tracce e divenendo irreperibile fino all’episodio recente, quando è stata sorpresa mentre cercava di attraversare l’Italia per raggiungere la Spagna.

Detenuta al Coroneo di Trieste

Dopo le formalità di rito, la donna è stata immediatamente trasferita presso il carcere del Coroneo di Trieste, dove sconterà interamente la pena inflittale. L’episodio rientra in una più ampia operazione dei militari dell’Arma che, negli ultimi sei mesi, ha permesso di arrestare complessivamente 35 persone destinatarie di ordini di carcerazione, intercettate proprio sui mezzi pubblici in transito al confine.

Intensificati i controlli al confine con la Slovenia

I valichi italo-sloveni si confermano un punto strategico per la lotta alla criminalità e all’immigrazione clandestina. Più della metà delle persone arrestate negli ultimi mesi, infatti, sono state fermate durante controlli effettuati sugli autobus di linea che collegano vari paesi europei, confermando la fondamentale importanza dell’attività di vigilanza dei Carabinieri nell’area di Trieste.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook