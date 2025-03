Storia ed etnografia al femminile: fondi per scuole del FVG

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe 400mila euro in progetti educativi destinati a far conoscere ai giovani la storia e l’etnografia del territorio, con particolare attenzione alle figure femminili che hanno contribuito a plasmarlo. L’obiettivo dichiarato dal vicegovernatore Mario Anzil è quello di integrare i programmi scolastici tradizionali con progetti mirati, permettendo agli studenti di esplorare più a fondo le radici della propria comunità.

La centralità delle donne nella memoria storica

Un aspetto innovativo di questo investimento riguarda l’importanza assegnata alle donne nella storia del Friuli-Venezia Giulia. Secondo Anzil, le figure femminili rappresentano “una chiave interpretativa speciale per leggere il passato” e un modo per rivalutare personalità spesso dimenticate, che tuttavia hanno lasciato un’impronta indelebile nello sviluppo sociale e culturale della regione.

Chi potrà beneficiare dei contributi

I fondi regionali potranno essere richiesti da una vasta gamma di soggetti, tra cui scuole statali e paritarie, enti locali, enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia e articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nella regione. Anche enti privati senza scopo di lucro e cooperative culturali o artistiche potranno candidarsi. La Regione mira così a creare una rete di progetti eterogenea e inclusiva, valorizzando il tessuto associativo e culturale del territorio.

Tipologie di progetti finanziabili

I progetti didattici potranno assumere diverse forme espressive e metodologiche. Dalla produzione di testi e spettacoli teatrali fino a materiali audiovisivi, fotografici e fumetti, passando per attività di storytelling e laboratori didattici realizzati direttamente dagli studenti, le scuole e gli enti beneficiari avranno ampio margine per proporre soluzioni creative e coinvolgenti.

Contributi e modalità di richiesta

I finanziamenti previsti dalla Regione vanno da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni singolo progetto. Gli importi copriranno il 100% del fabbisogno, con la possibilità di cumulo con altri finanziamenti pubblici o privati già esistenti. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 22 maggio, con una graduatoria che resterà valida fino al 31 dicembre. Un’opportunità concreta per valorizzare in maniera innovativa l’eredità storica e culturale del Friuli-Venezia Giulia.

