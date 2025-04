Famiglie in FVG, la Regione investe 96 milioni: tutte le misure attive

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di puntare forte sulle famiglie, triplicando i fondi destinati al welfare familiare in soli sette anni: si passa dai 25 milioni del 2018 ai 96,2 milioni di euro stanziati per il 2025. L’assessore regionale Alessia Rosolen, durante la presentazione del piano, ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento per sostenere la natalità, l’autonomia dei giovani e la qualità dei servizi per l’infanzia.

Dote Famiglia: contributi per cultura, sport ed educazione

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2025, è possibile presentare online la domanda per la Dote Famiglia, un contributo dedicato ai titolari di Carta Famiglia con un ISEE fino a 35.000 euro e residenza in Friuli-Venezia Giulia da almeno 24 mesi.

La misura, finanziata con 30 milioni di euro, consente un rimborso fino a 600 euro per le spese educative, culturali e sportive dei figli minori. Previsti 100 euro aggiuntivi per i nuclei con persone con disabilità. Nel 2024, sono state 35.535 le domande ammesse, segno di un forte interesse da parte della popolazione.

Autonomia giovani: prestiti agevolati per nuove famiglie

Un’altra novità importante riguarda il sostegno all’indipendenza dei giovani. Con la “Dote finanziaria per l’autonomia”, la Regione FVG offre prestiti agevolati destinati a coppie under 36 che abbiano formato un nuovo nucleo familiare da non più di 12 mesi e abbiano un ISEE fino a 35mila euro.

Il contributo può arrivare a 15.000 euro in caso di nascita o adozione di un figlio. Un’iniziativa pensata per favorire la natalità e supportare i giovani nella fase più delicata della costruzione di una famiglia.

Asili nido: contributi mensili fino a 510 euro

Per favorire la conciliazione vita-lavoro e alleggerire il peso economico dei servizi per la prima infanzia, la Regione ha previsto 32,94 milioni di euro per l’abbattimento delle rette di nidi e servizi per bambini 0-3 anni.

Il contributo, richiedibile dal 31 marzo al 31 maggio 2025, varia da 155 euro a 510 euro al mese a seconda dell’ISEE e del numero di figli. Possono farne richiesta i nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro.

Nel frattempo, la capacità ricettiva dei servizi per la prima infanzia è aumentata da 8.341 posti nel 2018 a 9.910 nel 2025, raggiungendo in anticipo gli obiettivi europei previsti per il 2030.

Una visione a lungo termine per il benessere sociale

Il pacchetto di misure presentato dimostra una visione organica e a lungo termine della politica sociale regionale. L’obiettivo è creare le condizioni per una società più inclusiva e sostenibile, dove fare figli non sia un ostacolo ma una scelta possibile.

Con queste azioni concrete, il Friuli-Venezia Giulia si candida a essere un modello per le politiche familiari in Italia, unendo sostegno economico, potenziamento dei servizi e attenzione all’autonomia delle nuove generazioni.