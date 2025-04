Passo Monte Croce: stop al transito per riaprire prima di Pasqua

Il cantiere al Passo Monte Croce Carnico avanza spedito. Lo conferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha seguito l’ultimo sopralluogo dello scorso 21 marzo. L’intervento fa parte di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di uno dei tratti montani più importanti per la viabilità regionale, soprattutto in vista della stagione primaverile.

Guardrail nuovi e tratto elettrificato

Secondo quanto comunicato dall’assessore, l’elettrificazione del tratto è stata completata, mentre la sostituzione dei guardrail è quasi terminata lungo la maggior parte del percorso. I lavori attualmente si concentrano nella zona dopo l’undicesimo tornante, dove devono ancora essere eseguiti i getti dei muri di sottoscarpa, già armati e pronti per la fase finale.

La riasfaltatura finale da Casetta in Canadà al passo

Una volta completati i lavori strutturali, si procederà alla riasfaltatura dell’intero tratto, partendo dalla zona denominata Casetta in Canadà fino al piazzale del Passo Monte Croce. Un’operazione che punta a migliorare la sicurezza del tracciato e la qualità della viabilità, particolarmente importante anche per l’indotto turistico locale.

Stop al transito anche nei weekend

Per accelerare i tempi e garantire la riapertura prima delle festività pasquali, la Regione ha deciso di sospendere il transito anche nei fine settimana del 5-6 e 12-13 aprile. Attualmente, il passaggio è consentito nei weekend dalle 8 alle 17, ma questa misura straordinaria servirà a dare un’accelerata decisiva ai lavori, limitando al massimo i ritardi.

La Regione ringrazia cittadini e operatori

Amirante ha sottolineato come l’Amministrazione sia consapevole dei disagi causati dalle chiusure temporanee, ma ha anche assicurato il massimo impegno per rispettare le tempistiche promesse. “Restituiremo alla comunità un’infrastruttura più sicura ed efficiente”, ha dichiarato, ringraziando cittadini e operatori per la collaborazione e la pazienza.

