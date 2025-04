Zanzara tigre Pordenone 2025: compresse gratuite in farmacia

Anche per il 2025, il Comune di Pordenone ha avviato la campagna estiva contro la zanzara tigre, l’insetto invasivo che ogni anno minaccia il benessere e la salute della popolazione durante i mesi più caldi. In collaborazione con Federfarma, prende il via la distribuzione gratuita di compresse antilarvali nelle farmacie comunali e private, per aiutare i cittadini a tenere sotto controllo le infestazioni nelle aree private.

Distribuzione gratuita in tutte le farmacie della città

A partire dai prossimi giorni e fino al 31 ottobre 2025, i residenti di Pordenone potranno ritirare una confezione di compresse presso qualsiasi farmacia del territorio. Le compresse antilarvali sono pensate per essere utilizzate in acque stagnanti o a lento deflusso, come quelle che si accumulano in sottovasi, contenitori, caditoie e tombini. Si tratta infatti dei principali luoghi in cui le zanzare depongono le uova e si riproducono.

Come funziona il ritiro delle compresse

Ogni cittadino potrà ricevere una confezione accompagnata da un opuscolo informativo sul corretto utilizzo del prodotto. Gli amministratori di condominio, invece, potranno ritirarne una o due confezioni, in base al numero di tombini presenti nello stabile. Al momento del ritiro, sarà necessario firmare un registro fornendo i propri dati identificativi, in modo da garantire una distribuzione ordinata e monitorata.

Il ruolo attivo della cittadinanza è fondamentale

La lotta contro la zanzara tigre non può essere efficace senza una partecipazione attiva della cittadinanza. È per questo che il Comune invita i residenti a utilizzare correttamente le compresse, contribuendo così alla prevenzione domestica. L’intervento privato si affianca a quello pubblico per una difesa completa del territorio.

Trattamenti pubblici grazie alla collaborazione con GEA

Accanto all’impegno dei cittadini, il Comune ha affidato a GEA, l’azienda responsabile della gestione del verde urbano, il compito di effettuare trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche. L’obiettivo è quello di contenere l’infestazione già a partire dalle fasi iniziali dello sviluppo delle larve, agendo direttamente nei punti critici delle zone pubbliche.

Un’azione coordinata per tutelare ambiente e salute

L’intervento contro la zanzara tigre rappresenta una misura fondamentale di salute pubblica, oltre che un gesto di tutela per l’ambiente e la qualità della vita. Solo attraverso un’azione condivisa tra amministrazione, farmacie e cittadini, sarà possibile limitare la diffusione dell’insetto e prevenire disagi durante i mesi estivi.

Il Comune di Pordenone rinnova dunque il suo impegno per una città più sana e vivibile, invitando tutti a partecipare a questa campagna di prevenzione: un piccolo gesto individuale può fare una grande differenza per tutta la comunità.