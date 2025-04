Controlli allo Zoncolan: locali e strade sotto osservazione

Domenica scorsa, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli nel comprensorio sciistico dello Zoncolan, dove si svolgevano due eventi musicali in altrettanti locali noti per ospitare DJ set in alta quota. L’intervento ha coinvolto la Polizia di Stato, la Polizia Stradale e i Carabinieri, impegnati a verificare la regolarità degli eventi e il rispetto delle norme amministrative.

Nei due esercizi, che ospitavano oltre 200 persone complessivamente, non sono state rilevate infrazioni né criticità. Gli accertamenti si sono svolti con discrezione, senza interrompere lo svolgimento delle serate.

Pattuglie lungo le strade del rientro

Conclusi i controlli nei locali, le forze dell’ordine hanno presidiato le strade che permettono il deflusso dal comprensorio sciistico, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dei conducenti. Anche in questo caso, il bilancio è stato interamente positivo, senza infrazioni gravi al Codice della Strada.

Guida responsabile: la scelta di chi non beve

Nel comunicato stampa, la Polizia ha evidenziato la presenza di molti conducenti non titolari dei veicoli, indicazione che in molti casi il volante è stato affidato a chi non aveva consumato alcolici. Una pratica sempre più diffusa, che testimonia un cambio culturale improntato alla responsabilità.

Un modello di prevenzione da replicare

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza, che la Polizia e i Carabinieri intendono riproporre anche in futuro, specie in occasione di eventi e weekend affollati. Il buon esito dell’operazione conferma che divertimento e sicurezza possono convivere, anche in alta quota.

