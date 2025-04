Confcommercio: Da Pozzo riconfermato vicepresidente

Giovanni Da Pozzo è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Confcommercio. Una scelta che sottolinea la fiducia e la continuità all’interno dell’organizzazione che rappresenta le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della cultura e delle professioni. Per Da Pozzo, attuale presidente provinciale di Confcommercio Udine, si tratta del secondo mandato quinquennale consecutivo, con delega alle Regioni e all’organizzazione.

Il contesto del rinnovo nazionale

Il rinnovo di Da Pozzo segue quello del presidente nazionale Carlo Sangalli, riconfermato all’unanimità lo scorso 12 marzo dall’assemblea di Confcommercio. Un’assemblea che ha ribadito l’importanza di garantire stabilità e guida sicura in un momento di forte incertezza economica e sociale, con trasformazioni tecnologiche ed economiche che interessano tutto il comparto del terziario.

Una squadra rafforzata

Su proposta dello stesso Sangalli, il Consiglio di Confcommercio ha definito la composizione del gruppo dei vicepresidenti, includendo nuovamente Da Pozzo tra le figure chiave. Un incarico che, come sottolineato dallo stesso vicepresidente, rappresenta un motivo di orgoglio per il sistema confederale del Friuli-Venezia Giulia, da sempre punto di riferimento dinamico all’interno dell’associazione nazionale.

Le parole di Da Pozzo: “Un ruolo di grande responsabilità”

«Ringrazio il presidente Sangalli per la ribadita fiducia – ha dichiarato Da Pozzo –. In questa fase così delicata, torno a ricevere un incarico di grande responsabilità, che rappresenta un onore per il nostro territorio. Dopo gli anni della pandemia, ci sono stati quelli delle guerre: vicende epocali che impongono una revisione dei piani delle istituzioni e dell’economia».

Con queste parole, il vicepresidente ha evidenziato il ruolo cruciale di Confcommercio nell’accompagnare le imprese in un processo di adattamento continuo e di rilancio.

Il Friuli protagonista nel sistema nazionale

La riconferma di Da Pozzo contribuisce a rafforzare la presenza e l’influenza del Friuli-Venezia Giulia all’interno degli organi decisionali nazionali. Una regione che, attraverso la leadership di personalità come Da Pozzo, dimostra di sapere affrontare le sfide contemporanee con competenza, visione e spirito di servizio.

