Funerali Daniel Tafa il 5 aprile a Vajont: lutto cittadino a Maniago

I funerali di Daniel Tafa, il giovane operaio di 22 anni morto tragicamente durante il turno notturno alla Stm di Maniago, si svolgeranno sabato 5 aprile alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di Vajont. La Procura di Pordenone ha dato il nulla osta alle esequie, mentre le comunità di Vajont e Maniago si preparano a proclamare il lutto cittadino.

Una tragedia sul lavoro che scuote la comunità

La vita di Daniel si è interrotta il 25 marzo, in circostanze drammatiche. Durante il suo turno di lavoro iniziato alle 19, due frammenti incandescenti lo hanno colpito alla schiena, causando una lesione fatale al polmone. Le schegge, partite da un macchinario, lo hanno trafitto “come fucilate”, secondo quanto emerso dall’autopsia.

I soccorsi si sono rivelati inutili: la gravità delle ferite non ha lasciato scampo al giovane, strappato alla vita mentre era al lavoro per costruirsi un futuro.

Indagini in corso: sotto sequestro il macchinario

La Procura di Pordenone prosegue le indagini per fare piena luce sull’incidente. Il macchinario coinvolto, utilizzato per la stampa di ingranaggi industriali, è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di una perizia tecnica per verificare eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Il focus degli inquirenti si concentra sulla dinamica del rilascio delle schegge e sul rispetto delle normative di sicurezza all’interno dell’azienda.

Accertamenti tecnici: chi parteciperà

La perizia tecnica sarà affidata il prossimo 8 aprile a Federico Lui, tecnico di prevenzione di Tavagnacco, e all’ingegner Manuel Forchiassin di Fossalta di Portogruaro. La famiglia di Daniel Tafa, rappresentata dall’avvocato Fabiano Filippin, ha nominato l’ingegner Giuseppe Cardillo come proprio consulente.

Gli accertamenti sul macchinario, attualmente sotto sequestro, sono previsti per il 22 aprile. Si tratta di un passaggio cruciale per determinare le responsabilità e chiarire se ci siano state negligenze o mancanze nei protocolli di sicurezza.

Vajont e Maniago in lutto per Daniel

L’intera comunità è scossa da una tragedia che ha colpito nel profondo. I Comuni di Vajont e Maniago, dove Daniel era conosciuto e benvoluto, si preparano a osservare il lutto cittadino in occasione del funerale. Un gesto simbolico ma potente per ricordare una giovane vita spezzata troppo presto.

La vicenda di Daniel Tafa riapre con forza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di controlli rigorosi per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

