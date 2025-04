Nuova sede Arpa FVG a Pordenone: moderna, green e tecnologica

È stata inaugurata a Pordenone la nuova sede dell’Arpa FVG, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. L’iniziativa segna una svolta importante nelle politiche ambientali della Regione Friuli-Venezia Giulia, grazie a un’opera costruita interamente in proprio, la prima nella storia dell’ente.

A presentare il progetto è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato l’importanza della nuova struttura come pilastro per la sostenibilità e l’efficienza ambientale.

Una sede all’avanguardia per un futuro più verde

L’edificio, sorto accanto alla sede storica di Arpa, è stato realizzato con criteri modernissimi. I vecchi locali, ritenuti antieconomici e sovradimensionati, sono stati così sostituiti da una nuova struttura che si sviluppa su tre piani, ospita venti uffici con 42 postazioni di lavoro, una sala conferenze da 50 posti, spazi per il ristoro e un’ampia area esterna.

Costruita in meno di due anni con un investimento di 5 milioni e 350 mila euro, la sede è stata interamente finanziata con fondi regionali.

Tecnologia e sostenibilità: una struttura a energia quasi zero

Uno degli elementi più innovativi del progetto è l’approccio alla sostenibilità ambientale. Il nuovo edificio è stato realizzato secondo i criteri Nzeb (Nearly zero energy building), garantendo elevatissime prestazioni energetiche, grazie a tecnologie antisismiche e a sistemi avanzati per il risparmio energetico.

Un modello di edificio che non solo risponde alle attuali esigenze ambientali, ma anticipa le sfide future della transizione ecologica.

Un progetto regionale più ampio

L’inaugurazione della nuova sede di Pordenone rappresenta solo un tassello di un progetto di riqualificazione immobiliare più ampio che coinvolgerà anche le sedi di Udine e Trieste. L’obiettivo dichiarato della Regione è quello di dotare l’Arpa FVG di sedi moderne, funzionali ed efficienti, capaci di sostenere le attività di prevenzione, controllo, intervento e formazione ambientale.

L’ambiente si protegge anche con strumenti adeguati

Nel suo intervento, Scoccimarro ha ringraziato tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione dell’opera, sottolineando che la tutela dell’ambiente e della salute pubblica passa anche attraverso infrastrutture adeguate. Ha inoltre evidenziato come sia fondamentale offrire ad Arpa strumenti all’altezza per affrontare le sfide della sostenibilità, anche economica e sociale.

