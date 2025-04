Scuola 2025/26, ecco quando si tornerà sui banchi in FVG

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/26. Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale all’Istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, che ha fornito dettagli importanti sulla programmazione delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico.

Le date di inizio e fine delle lezioni

Per l’anno scolastico 2025/26, le scuole dell’infanzia inizieranno le attività didattiche l’11 settembre 2025 e concluderanno il 27 giugno 2026, con un totale di 221 giorni di lezione. Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, le lezioni prenderanno il via sempre l’11 settembre 2025, terminando invece il 9 giugno 2026, per complessivi 205 giorni.

Vacanze natalizie, Carnevale e Pasqua: ecco tutte le sospensioni

Il calendario prevede, oltre alle festività nazionali e al giorno del santo patrono locale, alcune pause specifiche. Le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre 2025 e si protrarranno fino al 5 gennaio 2026 incluso. Le attività didattiche saranno inoltre sospese per il periodo di Carnevale e le Ceneri dal 16 al 18 febbraio 2026, mentre per le vacanze pasquali le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile 2026.

Un calendario pensato per studenti, famiglie e docenti

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha prestato particolare attenzione nel definire un calendario che fosse equilibrato e attento alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico. Come sottolineato dall’assessore Rosolen, questo calendario non solo rispetta i 200 giorni minimi previsti dalla normativa, ma garantisce anche un margine di flessibilità alle istituzioni scolastiche per eventuali adattamenti, legati soprattutto al Piano dell’offerta formativa e a particolari esigenze straordinarie.

Le festività nazionali e locali confermate

Restano confermate tutte le festività nazionali che, oltre a interrompere l’attività didattica, consentono agli studenti e al personale scolastico di usufruire di pause più brevi ma significative durante l’anno. Queste includono: 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 6 e 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, oltre al giorno del santo patrono delle singole località.

La programmazione definita dalla Regione mira così a fornire un calendario chiaro, permettendo una pianificazione ottimale per l’intero sistema scolastico regionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook