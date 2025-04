Regione Fvg accelera il Pnrr con fondi anticipati ai Comuni

Ben 26 milioni di euro di anticipazioni Pnrr sono stati erogati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai Comuni tra il 2023 e il 2025, di cui 20 milioni solo nel 2024. Si tratta di una misura strategica pensata per accelerare l’attuazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, fornendo agli enti locali le risorse immediate per avviare o completare gli interventi previsti.

Zilli: “Anticipazioni strategiche per superare la burocrazia”

L’assessora regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato come l’erogazione di queste anticipazioni rappresenti un elemento chiave della politica regionale. Il meccanismo di rimborso previsto dal Pnrr – che avviene solo a rendicontazione avvenuta – rischiava di frenare l’avanzamento dei lavori. Con queste anticipazioni, invece, i Comuni hanno potuto garantire la continuità operativa dei cantieri.

Il 65% dei progetti è già completato o in fase di collaudo

I numeri confermano l’efficacia dell’azione regionale: il 65% degli 839 progetti avviati nei Comuni friulani è già concluso o in fase di collaudo. Un risultato rilevante, soprattutto se si considera che sono coinvolti anche i piccoli Comuni, spesso più in difficoltà per mancanza di risorse e competenze. La Cabina di regia regionale si è dimostrata uno strumento prezioso per superare gli ostacoli burocratici, coordinando gli interventi e mettendo a sistema le migliori competenze.

Semplificazione amministrativa e supporto tecnico

Tra i fattori che hanno favorito l’accelerazione del Pnrr in Fvg, spiccano le semplificazioni normative e procedurali introdotte in collaborazione con Anci e Compa. La Regione ha anche messo a disposizione personale tecnico e amministrativo per affiancare i Comuni nella progettazione e nella gestione dei fondi. L’obiettivo è chiaro: trasformare la sfida del Pnrr in un’occasione di sviluppo e innovazione per tutto il territorio.

Oltre 2,4 miliardi di euro in arrivo per il Fvg

L’intero pacchetto di risorse del Pnrr destinato al Friuli-Venezia Giulia ammonta a quasi 2 miliardi e mezzo di euro (2.412.746.371,89 euro). Di questi, circa 490 milioni sono gestiti direttamente dalla Regione. Al momento, sono già stati erogati 149,5 milioni di euro, pari al 31% del totale disponibile, segnando un buon livello di avanzamento rispetto alla media nazionale.

Pagamenti in corso per enti regionali e Comuni

Anche gli enti regionali, come gli Enti di decentramento e l’Ardis, mostrano un buon avanzamento: 22,4 milioni erogati su 56,3 milioni, pari al 40% del totale. Per quanto riguarda i Comuni, l’avanzamento dei pagamenti si attesta al 28%, con oltre 104 milioni di euro già trasferiti. In dettaglio, 104,7 milioni sono stati erogati ai Comuni su 365,5 milioni disponibili, mentre 513mila euro sono andati alle Comunità di montagna su un plafond di 3,8 milioni.

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma così una delle Regioni più attive nell’attuazione del Pnrr, grazie a scelte strategiche, semplificazioni efficaci e una visione chiara di sviluppo territoriale

