Escursione tragica sulle Prealpi Giulie: muore 70enne di Casarsa

Una giornata dedicata alla passione per la montagna si è trasformata in una tragedia. Mercoledì 9 aprile, Rossana Brussolo, una donna di 70 anni residente a Casarsa, ha perso la vita durante un’escursione sulle , nei dintorni di Taipana. La donna faceva parte di un gruppo di circa quindici persone, impegnate in una gita che si sarebbe rivelata purtroppo fatale.

L’allarme e l’attivazione dei soccorsi

L’allarme è scattato attorno alle 13, quando i compagni di escursione hanno contattato il NUE112, segnalando la caduta della donna. La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha avviato immediatamente la macchina dei soccorsi, coinvolgendo la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la guardia di finanza e l’elisoccorso regionale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato durante la discesa dalla Punta di Montemaggiore, lungo il sentiero numero 742, a quota 1400 metri, poco dopo una selletta. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scivolata precipitando in un canalone esposto a nord. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e la guardia di finanza sta raccogliendo le testimonianze degli altri escursionisti per chiarire la dinamica.

Non è la prima volta che questa zona impervia è teatro di incidenti, anche con esiti mortali, segno della pericolosità intrinseca del tratto.

Le operazioni di soccorso e recupero

L’elisoccorso regionale ha raggiunto prontamente il luogo dell’incidente, calando con il verricello sia il personale medico che un tecnico del Soccorso Alpino. Dopo la constatazione del decesso, il mezzo è sceso al campo base di Campo di Bonis per prelevare altri tre operatori del Soccorso Alpino, che sono stati successivamente calati in quota per partecipare alle complesse operazioni di recupero.

Il secondo elicottero dell’elisoccorso ha effettuato il recupero della salma, dopo l’autorizzazione del magistrato. Le operazioni, rese difficili dalle caratteristiche del terreno e dalla posizione del corpo, si sono concluse intorno alle ore 17.

Una comunità sotto shock

La notizia della morte di Rossana Brussolo ha lasciato sconvolta la comunità di Casarsa, dove la donna era conosciuta e stimata. L’ennesimo incidente in montagna riapre il dibattito sulla sicurezza dei sentieri alpini e sulla necessità di una maggiore consapevolezza anche tra escursionisti esperti.

La montagna va rispettata e conosciuta – commentano dal Soccorso Alpino – perché anche i percorsi più battuti possono nascondere insidie fatali.

