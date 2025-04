FVG Via dei Sapori: 25 anni di passione, territorio e cucina d’autore

Il Consorzio Friuli-Venezia Giulia Via dei Sapori celebra nel 2025 i suoi 25 anni di attività, diventando un esempio virtuoso di come cucina, vino, cultura e prodotti tipici possano fondersi in un’unica, efficace strategia di promozione del territorio. Una formula di successo, oggi più che mai attuale, che ha fatto scuola ben oltre i confini regionali.

I numeri che raccontano una storia

A parlare sono i dati concreti: oltre un milione di assaggi, 185 eventi in 83 località del mondo, più di 2.000 ricette originali, 35.000 bottiglie stappate e 1.383 presenze nei menù. Cifre che testimoniano la continuità, la passione e l’impatto di un progetto che ha saputo coniugare la tradizione gastronomica con una visione moderna e proiettata al futuro.

Un’intuizione divenuta modello

Come ha ricordato Walter Filiputti, presidente del Consorzio, tutto iniziò nel 2000 su impulso di Aldo Morassutti. L’obiettivo era semplice quanto ambizioso: dare voce alla ristorazione regionale, valorizzando le eccellenze e creando sinergie. Da quell’incontro nacque un gruppo compatto e determinato, che oggi conta 72 aziende: 25 ristoratori, 24 vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto e 7 partner tecnici.

Una cucina che evolve dalla tradizione

Filiputti ha sottolineato come la ristorazione abbia assorbito, nel tempo, il patrimonio di conoscenze delle generazioni precedenti, trasformandolo in una biblioteca del sapere culinario contemporaneo. «Dare alla tradizione un futuro» è diventato un imperativo: da qui la nascita di piatti unici che parlano di storia, ma con linguaggi nuovi e accattivanti.

Gli eventi 2025: un anno di celebrazioni

Il calendario 2025 sarà fitto di appuntamenti:

17 giugno , Castello di Spessa (Capriva): Cena spettacolo con 25 chef all’opera in contemporanea.

8 luglio , Castello di Udine: grande evento celebrativo con i piatti simbolo dei ristoratori.

30 luglio , spiaggia di Grado: serata dedicata alla cucina estiva sul mare.

15 settembre, Fondazione Friuli (Udine): cerimonia ufficiale dei 25 anni, con la proiezione di un video celebrativo e la presentazione di un magazine speciale.

Il valore della squadra

Secondo il presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, «Via dei Sapori ha anticipato di 25 anni la visione integrata di ristorazione, prodotti, vino e cultura come asset strategico per il turismo». Un’orchestra di professionalità diverse, affini e complementari, che ha saputo fare squadra per uno scopo più grande: raccontare la ricchezza identitaria del Friuli-Venezia Giulia.

Una missione anche editoriale

Nel tempo, il Consorzio ha anche sviluppato un’importante attività editoriale e divulgativa. A partire dal volume “Friuli Via dei Sapori” (2003), tradotto in 6 lingue, fino a “I Solisti del Gusto” (2011), che intreccia sapori e narrazione. Le 9 “Monografie golose”, stampate in 20.000 copie, sono state distribuite nei ristoranti aderenti, contribuendo alla conoscenza diffusa del territorio.

Friuli-Venezia Giulia meta turistica del gusto

«La nostra Regione è oggi una destinazione turistica scelta anche per il cibo e il vino», ha dichiarato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, «e questo anche grazie a Via dei Sapori». I dati lo confermano: secondo Demoskopika, l’enogastronomia è la prima motivazione di viaggio in FVG. Una visione lungimirante, che ha saputo anticipare i tempi e tradursi in ricadute concrete per il territorio.

Il futuro parte da qui

Dopo 25 anni, il Consorzio guarda al futuro con lo stesso spirito innovativo che lo ha reso celebre. Scommettendo ancora una volta sulla qualità, sulla rete tra professionisti e sulla bellezza del territorio friulano, da promuovere con orgoglio, competenza e creatività. Perché, come dice lo slogan, “Cucina + Vino + Prodotti + Cultura = Turismo” è molto più di un’equazione: è una visione condivisa.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook