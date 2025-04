Energia sostenibile: lo Sportello Energia Fvg amplia i servizi per i cittadini

Lo Sportello Energia Fvg, attivo dal 2017 e gestito da Ape Fvg, è ufficialmente entrato nella rete nazionale one-stop shop per le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Questo risultato è stato raggiunto grazie alla convenzione tra Renael (Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase).

Una rete nazionale per aiutare i territori

Il progetto nazionale dei one-stop shop prevede la creazione di sportelli unici operativi aperti al pubblico, pensati per supportare i territori su temi fondamentali come le energie rinnovabili, la riqualificazione energetica e, soprattutto, la promozione delle Cer. Questi sportelli rappresentano una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per accompagnare cittadini, amministrazioni e imprese nella complessa transizione verso la sostenibilità.

Più di 5.800 consulenze gratuite in Fvg

Dal 2017 ad oggi, lo Sportello Energia Fvg ha erogato oltre 5.800 consulenze gratuite, rispondendo a quesiti sia in presenza che via telefono o email. Solo nell’ultimo anno si contano 850 consulenze, dedicate in gran parte alle famiglie. Queste hanno potuto fare scelte informate sull’efficienza energetica, grazie al supporto di esperti competenti e imparziali.

Un servizio che si amplia con nuovi obiettivi

L’inserimento nella rete one-stop shop consente ora allo Sportello Energia Fvg di operare anche come sportello unico per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Si tratta di un potenziamento significativo che valorizza un servizio già molto apprezzato sul territorio. Inoltre, il lavoro dello sportello è già in linea con le direttive europee sull’efficienza energetica degli edifici, che raccomandano la presenza di presidi locali per facilitare la transizione.

Un supporto concreto per famiglie, enti e imprese

Grazie a questa evoluzione, cittadini, enti pubblici e imprese possono accedere con maggiore facilità a informazioni, orientamento e consulenze gratuite su tutto ciò che riguarda la creazione e gestione delle Cer, nonché sull’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica.

Chi desidera usufruire del servizio può contattare lo Sportello Energia Fvg al 353 4104 289 o scrivere a sportelloenergia@ape.fvg.it.

