Bilancio Trieste Airport 2024: utile e traffico passeggeri in crescita

L’assemblea dei soci di Trieste Airport ha approvato il bilancio di esercizio 2024 confermando integralmente il Consiglio di amministrazione uscente per il triennio 2025-2027. Restano dunque in carica Antonio Marano come presidente, Marco Consalvo amministratore delegato, e i consiglieri Rita Cozzi, Roberta Neri e Laura Pascotto. L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come la società rappresenti un modello virtuoso di gestione in partnership tra pubblico e privato.

Incrementi significativi nel bilancio

Il bilancio 2024 registra un utile di 4,8 milioni di euro, con una crescita importante rispetto ai 3,2 milioni dell’anno precedente. Gli investimenti lordi effettuati ammontano a 12 milioni di euro, con ben 7,7 milioni autofinanziati dalla società stessa. Risultati finanziari che attestano solidità e capacità gestionale da parte della governance.

Passeggeri in forte crescita

Anche il traffico passeggeri ha mostrato una netta crescita, raggiungendo nel 2024 quota 1.319.813 viaggiatori, segnando un incremento del 41,5% rispetto al 2023. Questo significativo aumento è stato accompagnato anche dall’ampliamento delle rotte disponibili, passate da 15 del 2023 a 22 nel 2024, con previsione di 27 rotte per il 2025.

Impatti positivi sul territorio

Barbara Zilli ha evidenziato come la crescita dello scalo si rifletta positivamente anche sull’intero sistema turistico ed economico del Friuli Venezia Giulia. Secondo l’assessore, il rafforzamento dell’aeroporto non solo aumenta le presenze turistiche, ma stimola anche l’intero tessuto economico locale, rendendo sempre più attrattiva la regione grazie alla sinergia con PromoTurismoFvg, che ora dispone di una sede proprio in aeroporto.

Futuro e mobilità sostenibile

La Regione, ha precisato l’assessore Zilli, continuerà a investire in una mobilità sempre più sostenibile. Centrale sarà lo sviluppo ulteriore dell’intermodalità aeroportuale con collegamenti diretti alla rete ferroviaria e autostradale, contribuendo a rendere maggiormente accessibili le bellezze culturali, storiche ed enogastronomiche della regione. Un investimento che punta ad incentivare ulteriormente conoscenza e sviluppo del territorio.

