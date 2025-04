Udinese-Bologna finisce senza reti, bianconeri compatti e attenti

La sfida tra Bologna e Udinese finisce senza reti, confermando qualche problema di brillantezza nella squadra allenata da Vincenzo Italiano, oggi assente per squalifica dopo l’espulsione nella precedente partita contro l’Inter. Il Bologna resta quinto in classifica, ad appena un punto dalla Juventus, prossima avversaria in un match che potrebbe essere decisivo per il piazzamento europeo.

Udinese, interrotta la serie negativa

Per l’Udinese, invece, arriva un sospiro di sollievo dopo cinque sconfitte consecutive. La squadra friulana, priva di Thauvin, Lucca e Bijol, ritrova compattezza grazie alle scelte tattiche di Runjaic, che opta per un 3-5-1-1 con Davis sostenuto alternativamente da Atta e Ekkelenkamp. Questa disposizione tattica permette ai padroni di casa di affrontare il match con equilibrio e solidità difensiva.

Avvio energico dei friulani

Nei primi minuti, è proprio Davis a sfiorare il gol con un potente tiro da fuori area che si stampa sulla traversa, complice un’incertezza di Lucumi. L’Udinese si mostra vivace e pericolosa, mettendo in seria difficoltà Skorupski, che salva il risultato con interventi decisivi, soprattutto sui tentativi di Payero e Davis. La manovra friulana appare fluida, con interessanti combinazioni tra centrocampo e attacco.

Bologna spento, Orsolini spreca

I rossoblù mostrano segni di affaticamento e scarsa intensità, non riuscendo a imporre il proprio gioco come in altre occasioni. Orsolini, solitamente decisivo, appare sottotono per gran parte della gara, colpendo una traversa su punizione nella ripresa e sciupando clamorosamente un’occasione ghiottissima nel finale, quando un assist di Castro non viene concretizzato. Italiano tenta di cambiare ritmo inserendo Fabbian e Cambiaghi al posto di Odgaard e Dominguez, ma l’attacco continua a faticare nel creare pericoli costanti.

Secondo tempo equilibrato

Nella ripresa, l’Udinese abbassa i ritmi, scegliendo una maggiore prudenza e compattezza difensiva. La squadra friulana si copre bene, limitando al massimo le occasioni del Bologna. Nonostante il tentativo di reazione degli ospiti, il risultato non cambia. Un episodio dubbio al 46’ vede annullare un gol a Odgaard per un fallo evidente di Dallinga su Ehizibue, confermando una giornata complessivamente negativa per gli attaccanti rossoblù.

Juventus decisiva per il sogno europeo

Con questo pareggio, il Bologna perde un’importante occasione per scavalcare la Juventus al quarto posto. La partita di domenica prossima al Dall’Ara contro i bianconeri di Tudor diventa dunque fondamentale per continuare a inseguire il sogno europeo. L’Udinese, dal canto suo, guadagna un punto prezioso per ritrovare serenità e ripartire, con l’obiettivo di allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Il pubblico friulano protesta

Curiosamente, la curva friulana ha protestato con uno sciopero di quindici minuti contro le scelte della Lega Serie A di non far disputare mai una partita casalinga dell’Udinese alla domenica. Una protesta silenziosa che ha fatto da cornice a un match giocato comunque con agonismo e determinazione, nonostante l’assenza iniziale del sostegno più caldo del pubblico di casa.

