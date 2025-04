Aumento Tari Udine 2025: cifre e agevolazioni deliberate

Il Consiglio comunale di Udine ha approvato nella seduta del 28 aprile l’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. L’incremento si è reso necessario a causa dell’innalzamento dei costi di smaltimento, comunicato dalle aziende coinvolte nel servizio. In particolare, Net ha dichiarato un aumento del 7%, mentre A&T 2000 ha annunciato rincari pari al 10%.

Incrementi differenziati per famiglie e imprese

La decisione del Consiglio comunale stabilisce incrementi differenziati per utenze domestiche e non domestiche. Le prime vedranno un aumento del 3,7%, mentre per le attività commerciali e industriali l’incremento sarà più significativo, attestandosi al 5,92%. Questi dati riflettono una scelta politica orientata a mitigare il più possibile l’impatto sulle famiglie, maggiormente sensibili agli aumenti generalizzati del costo della vita.

I numeri della Tari: il quadro economico del servizio

Secondo i dati ufficializzati dall’Autorità per i servizi idrici e i rifiuti, il costo totale della gestione dei rifiuti nel Comune di Udine è di circa 16 milioni e 84 mila euro. Da questa somma iniziale vengono sottratti 831 mila euro derivanti da contributi del Miur, sanzioni ed altre entrate, riducendo così la cifra da coprire a 15 milioni e 253 mila euro.

Per contenere ulteriormente gli aumenti, il Comune ha previsto uno stanziamento straordinario di 828 mila euro, abbassando ulteriormente l’importo finale da ripartire tra cittadini e imprese a circa 14 milioni e 425 mila euro. Di questi, il 52,36% sarà sostenuto dalle utenze domestiche e il restante 47,64% dalle utenze non domestiche.

Agevolazioni previste per famiglie e categorie commerciali specifiche

Parallelamente agli aumenti, l’amministrazione comunale ha deciso di prevedere alcune forme di sostegno economico per contenere il peso della tassa su nuclei familiari e categorie specifiche. Saranno infatti disponibili 100 mila euro in agevolazioni per tre categorie commerciali che già subiscono tasse particolarmente elevate.

Le famiglie con reddito inferiore ai 3 mila euro, circa 1760 nuclei, beneficeranno di un ulteriore fondo di 350 mila euro per alleggerire il peso economico della tassa rifiuti.

La distribuzione delle utenze nel territorio

La composizione delle utenze nel Comune di Udine mostra una predominanza netta delle utenze domestiche, che ammontano a 50.722, contro le 7.780 utenze non domestiche. Questa differenza numerica giustifica la maggiore attenzione rivolta alle famiglie nel distribuire gli aumenti tariffari e nel predisporre misure economiche compensative.

La delibera appena approvata entrerà in vigore prossimamente, dopo le necessarie comunicazioni ufficiali e la pubblicazione delle nuove tariffe.

