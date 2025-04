Contarena di Udine a Signorvino: riapertura entro l’anno!

Lo storico Caffè Contarena di Udine si prepara alla riapertura entro la fine del 2025 sotto l’insegna di Signorvino, marchio del gruppo Oniverse.

Una nuova gestione che promette di coniugare tradizione e cultura enogastronomica con accoglienza ed innovazione, e che si pone l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico della città.

Ecco cosa sappiamo attualmente sulla riapertura del nuovo Contarena a Udine.

Riapre il Contarena: nuova spinta per il centro storico di Udine

La gestione del Caffè Contarena, uno dei luoghi più iconici della città di Udine, è stata ufficialmente affidata a Signorvino, marchio nazionale di enoteche con cucina appartenente al Gruppo Oniverse (ex Calzedonia).

Il Comune ha scelto il progetto vincitore del bando aperto 6 mesi fa sulla base di criteri qualitativi e sostenibili, segnando un cambio di paradigma nella gestione degli spazi pubblici.

Il contratto di concessione avrà una durata di 9 anni, e sarà firmato a breve. Subito dopo inizieranno i lavori di allestimento.

L’Amministrazione locale ha accolto con favore la proposta di Signorvino, definendolo un passo decisivo nel processo di rivitalizzazione urbana del centro storico, come chiarito dall’Assessore al Patrimonio, Gea Arcella, che ha parlato di una procedura “trasparente e attrattiva”.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato invece il valore dell’investimento nel quadro più ampio di valorizzazione degli immobili storici cittadini, e ha dichiarato:

“Stiamo lavorando per rendere sempre più attrattiva la città agli investitori. L’arrivo di un marchio di rilievo come Signorvino rappresenta un tassello importante nel più ampio progetto di rivitalizzazione del centro storico. Il Caffè Contarena, luogo simbolo della nostra città, tornerà a vivere, rafforzando il ruolo di Palazzo d’Aronco come uno dei punti nevralgici del nostro centro, capace di attrarre persone e servizi.”

Enoteca, cucina ed eccellenze italiane: il nuovo Caffè Contarena

Il nuovo Caffè Contarena rinascerà a Udine con un’anima completamente rinnovata.

Sarà infatti una grande enoteca con cucina, perfettamente in linea con tutti gli altri locali gestiti da Signorvino, che dal 2012 promuove il vino e la cucina italiana di qualità in contesti storici e urbani di prestigio.

Il brand dispone di oltre 40 locali in Italia e 2 all’estero (Parigi e Praga), e rappresenta oggi un modello di ospitalità enogastronomica riconosciuto a livello nazionale.

Luca Pizzighella, general manager di Signorvino, ha espresso grande soddisfazione per l’aggiudicazione del bando, definendola un’occasione per valorizzare uno spazio ricco di storia e significato.

L’apertura è prevista entro la fine del 2025, con l’obiettivo – condiviso anche dal Comune – di inaugurare il nuovo locale entro le festività natalizie, e di riportare il Contarena al centro della vita culturale e sociale di Udine.

Non ci resta quindi che attendere qualche mese per assistere al rilancio di uno dei luoghi più simbolici e importanti della città.

