Tragedia sulla A4, auto contro cantiere: due morti

Intorno alle 10:15 di questa mattina, un grave incidente ha coinvolto un’automobile e due mezzi pesanti adibiti alla manutenzione stradale lungo l’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Purtroppo, il sinistro ha causato la morte di due persone, occupanti dell’automobile che ha provocato l’incidente.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Il tragico episodio è avvenuto al chilometro 452, poco prima dell’uscita per Portogruaro, dove era stato allestito un cantiere temporaneo sulla terza corsia per interventi alle barriere centrali. Secondo quanto riferito da Autostrade Alto Adriatico, il cantiere era correttamente segnalato a partire da un chilometro prima del punto dei lavori ed era delimitato da coni rifrangenti.

In base alla prima ricostruzione fornita dalle autorità, l’automobile avrebbe ignorato la segnaletica, abbattendo i coni di delimitazione e andando a impattare violentemente contro la barriera centrale. Successivamente, avrebbe colpito a forte velocità il mezzo di manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, fermo nell’area di lavoro, che a sua volta ha tamponato il veicolo di una ditta esterna impegnata nei lavori. Le cause della manovra restano al momento ignote e oggetto di approfondita indagine da parte delle forze dell’ordine.

Immediato intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e il personale specializzato di Autostrade Alto Adriatico. Sono state avviate immediatamente le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, purtroppo senza poter salvare la vita ai due occupanti dell’automobile, che sono deceduti a causa del violento impatto.

Traffico congestionato: disagi per gli automobilisti

In seguito al sinistro, si registrano al momento significativi rallentamenti e code lungo il tratto autostradale interessato, fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico sta lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile, ma per ora sono previsti inevitabili disagi per gli utenti.

Come rimanere aggiornati sulla viabilità

Per monitorare l’evoluzione della situazione e pianificare il viaggio, Autostrade Alto Adriatico raccomanda di consultare i siti internet www.infoviaggiando.it e www.autostradealtoadriatico.it, di utilizzare l’app infoviaggiando.it, i canali social WhatsApp e Telegram e, in caso di necessità, il numero verde gratuito 800996099.

