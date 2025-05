Con quasi 60 000 visitatori, la retrospettiva “Andy Warhol. Beyond Borders” si impone come una delle esposizioni più viste di sempre a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia. L’ultimo weekend ha registrato più di 4 700 ingressi, con un picco di 1 715 visitatori domenica, segno dell’interesse trasversale che l’artista americano continua a suscitare.

Il commento delle istituzioni

«Questo risultato – sottolinea il governatore Massimiliano Fedriga – rafforza il percorso di GO!2025 e conferma Gorizia e l’intera Friuli‑Venezia Giulia come polo culturale dinamico e transfrontaliero». Fedriga ringrazia l’Ente regionale per il patrimonio culturale e tutto lo staff che ha gestito l’afflusso record.

Turismo in volata

Per l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il successo della mostra dimostra «la vocazione del Friuli‑Venezia Giulia ad accogliere grandi eventi culturali, musicali e sportivi». Negli ultimi cinque anni, le presenze turistiche nel Comune di Gorizia sono raddoppiate, trainate dal titolo di Capitale Europea della Cultura e dal ricco palinsesto di iniziative correlate.

Un percorso tra 180 opere

Aperta il 20 dicembre 2024, la mostra ha proposto 180 opere ripercorrendo la parabola di Warhol: dagli esordi come illustratore per pubblicità e moda all’ascesa a icona Pop. Il layout immersivo ha permesso ai visitatori di esplorare temi come la serialità, il consumo di massa e la celebrità.

Il successo di “Beyond Borders” lancia un segnale forte in vista di Nova Gorica‑Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. L’esperienza conferma che, quando la programmazione culturale coniuga qualità e visione strategica, i benefici ricadono su tutto il territorio: dall’economia turistica all’orgoglio identitario della comunità.

