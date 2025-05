Esposizione ai raggi solari: consulta l’indice UV in tempo reale

Prevenzione, informazione e tecnologia: questi i pilastri del nuovo servizio presentato oggi a Trieste dall’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro e dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Si tratta dell’indice Uvi, sviluppato da Arpa Fvg e basato su dati satellitari georeferenziati, pensato per stimare in tempo reale il rischio di esposizione ai raggi ultravioletti sul territorio regionale.

“Non è solo un esempio concreto di prevenzione efficace, ma anche un contributo prezioso per chi vive o lavora all’aperto in Friuli-Venezia Giulia” – ha dichiarato Scoccimarro – sottolineando l’importanza di una comunicazione puntuale e accessibile per tutelare la salute dei cittadini.

Dati in tempo reale per ogni Comune

Il nuovo indice Uvi sarà consultabile direttamente da dispositivi mobili e offrirà informazioni comunali e aggiornate sulla radiazione ultravioletta per il giorno in corso e i due successivi. Grazie alla georeferenziazione, l’utente potrà visualizzare con precisione il livello di esposizione nella propria posizione, facilitando la scelta di comportamenti corretti in tempo reale.

Il servizio è pensato non solo per i residenti, ma anche per i turisti, che nei mesi estivi necessitano di dati precisi e aggiornati per un’esperienza sicura e consapevole del territorio.

Melanomi in crescita: serve più consapevolezza

L’assessore Riccardi ha richiamato l’attenzione su un dato preoccupante: in Friuli-Venezia Giulia l’incidenza di carcinomi cutanei e melanomi è superiore alla media nazionale, con 39 casi ogni 100mila uomini e 31 ogni 100mila donne. Questo fenomeno è in gran parte collegato all’esposizione solare non protetta.

“Dobbiamo aumentare la consapevolezza dei cittadini. Conoscere il rischio UV permette di adottare le giuste precauzioni, come raccomandato dal Piano regionale di prevenzione”, ha spiegato Riccardi.

Indice Uvi: come interpretarlo

L’indice Uvi (Ultraviolet Index) segue una scala da 0 a 11+, suddivisa in categorie di rischio. Valori inferiori a 3 indicano un rischio contenuto, mentre quelli superiori a 7 richiedono l’adozione immediata di misure protettive per la pelle e gli occhi. Il servizio aiuterà quindi a decidere quando e come esporsi al sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Controllo potenziato anche per le acque di balneazione

Nel corso della conferenza stampa, Scoccimarro ha anche annunciato che dalla prossima settimana partirà il monitoraggio stagionale potenziato della qualità delle acque di balneazione, altro tassello importante per la tutela della salute e dell’ambiente in vista dell’estate.

