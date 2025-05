Fedriga incontra Pellegrini: Trieste futuro porto della Slovacchia

Trieste, punto strategico per l’Europa centro-orientale. Questo il messaggio forte emerso dall’incontro tra il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il presidente slovacco Peter Pellegrini, in visita ufficiale nella regione. Il vertice si è tenuto presso la Capitaneria di Porto di Trieste, a coronamento della tappa friulana del capo di Stato slovacco.

Trieste come sbocco marittimo della Slovacchia

Durante il colloquio, Fedriga ha evidenziato l’importanza dei legami storici, culturali ed economici tra Friuli-Venezia Giulia e Slovacchia. In particolare, ha rimarcato l’interesse slovacco verso il porto di Trieste come sbocco naturale sul mare per Bratislava, Paese senza accesso diretto alle acque marittime ma con una solida rete fluviale e intermodale.

“L’obiettivo – ha spiegato il governatore – è rafforzare i già avviati rapporti con lo scalo giuliano per farne una porta strategica per la Slovacchia”.

Il corridoio Imec e le sinergie infrastrutturali

Fedriga ha inoltre sottolineato la volontà del FVG di diventare hub centrale nel corridoio logistico Imec (India-Middle East-Europe Economic Corridor). Questo interesse si sposa perfettamente con la strategia slovacca di potenziamento delle infrastrutture, in particolare con lo snodo di Čierna nad Tisou, importante punto di interscambio tra Europa e Ucraina, sostenuto da investimenti europei.

Pellegrini ha auspicato una crescita dei collegamenti ferroviari diretti tra Trieste e Bratislava, per agevolare gli scambi commerciali e la cooperazione logistica tra le due aree.

Visita in mare sulla motovedetta Corsi

La visita si è conclusa con un sopralluogo in mare a bordo della motovedetta “Corsi” della Capitaneria, durante il quale Pellegrini ha potuto ammirare la posizione strategica e le potenzialità del porto triestino.

Ad accompagnare il presidente slovacco erano presenti:

Luciano Del Prete , comandante della Capitaneria di Porto

Alessia Rosolen , assessore regionale al Lavoro, Ricerca e Università

Luca Davide Farina , console onorario slovacco a Trieste

Roberto Dipiazza , sindaco di Trieste

Vittorio Torbianelli , commissario straordinario

Antonio Gurrieri, prossimo presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico orientale

Presente anche Karla Matiašco Wursterova, ambasciatrice slovacca in Italia, che ha ribadito la volontà di approfondire i rapporti bilaterali anche in campo logistico e portuale.

Una cooperazione che guarda al futuro

La giornata triestina si chiude con una consapevolezza condivisa: Friuli-Venezia Giulia e Slovacchia hanno molto da guadagnare da una cooperazione strutturata in ambito portuale e logistico. Il porto di Trieste può diventare snodo chiave per l’Europa centro-orientale e ponte ideale tra mare e terra.

