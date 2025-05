In occasione dell’Assemblea di bilancio 2024, tenutasi nei locali della Fiera di Udine, CrediFriuli ha rinnovato uno dei suoi appuntamenti più attesi e significativi: la premiazione al merito scolastico. Sono stati 83 i giovani studenti – tutti soci o figli di soci della banca – a ricevere un riconoscimento per i risultati ottenuti nel loro percorso di studi, tra maturità, lauree triennali e magistrali.

Si tratta di un’iniziativa che prosegue da 13 anni, con oltre 700 studenti premiati dal 2012 per un totale che supera i 250mila euro. Solo quest’anno, sono stati erogati quasi 30mila euro in premi. Un segnale tangibile dell’impegno della banca verso le nuove generazioni e il futuro del territorio.

Un bilancio da record: utile oltre i 29 milioni

Oltre alla cerimonia, l’Assemblea ha rappresentato un momento cruciale per l’analisi dei risultati finanziari. Il bilancio 2024 si è chiuso con un utile record di oltre 29 milioni di euro, in crescita del 6,58% rispetto al 2023. Al 31 dicembre, le masse amministrate hanno superato i 3,5 miliardi di euro, con aumenti significativi su tutti i fronti: raccolta diretta +12,37%, raccolta indiretta +13,6%, impieghi +8,61%.

Secondo il direttore generale Gilberto Noacco, questo risultato è frutto anche della fiducia del territorio, confermata da 11.100 soci, quasi 4.000 nuovi conti aperti e 50mila clienti.

Sartoretti presidente onorario, nuovo CdA in carica

Durante l’Assemblea si è provveduto anche al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre anni. Ne fanno parte Stefano Fruttarolo, Lorenzo Contin, Edgardo Fattor, Gian Franco Panizzo, Gabriele Pecile, Marina Pittini, Laura Rigonat, Romano Sebastianutto e Carmen Zanini.

Luciano Sartoretti, presidente uscente dopo una lunga carriera iniziata nel 1966 e conclusasi con il ruolo di presidente dal 2001, è stato eletto presidente onorario. Durante la cerimonia, ha ricevuto un caloroso saluto da parte di numerosi rappresentanti del mondo bancario cooperativo, come Augusto Dell’Erba (Federcasse) e Giuseppe Maino (Iccrea).

Un impegno concreto verso la comunità

Come sottolineato dallo stesso Sartoretti, CrediFriuli ha destinato nel 2024 ben 500mila euro a sostegno di parrocchie, onlus e associazioni, per finanziare progetti sociali e iniziative comunitarie. Una missione che la banca persegue con coerenza, come ribadito anche dal vicepresidente Fruttarolo, che ha evidenziato come il rapporto di crediti deteriorati netti/impieghi netti sia tra i più bassi d’Italia (0,02%).

La serata si è conclusa con un riconoscimento ai cinque soci con oltre 50 anni di appartenenza alla banca, testimoniando il legame profondo che unisce CrediFriuli alla sua base sociale.

