Cambio storico a CrediFriuli: Stefano Fruttarolo nuovo presidente

Stefano Fruttarolo è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di CrediFriuli, succedendo così a Luciano Sartoretti, che ha guidato la banca per ben 24 anni. Avvocato di 61 anni, originario e residente a Reana del Rojale, Fruttarolo è stato già vicepresidente dal 2019 e ora guiderà l’istituto bancario per un mandato di tre anni. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato scelto Edgardo Fattor.

Le prime parole del nuovo presidente

Durante il suo insediamento, Fruttarolo ha espresso grande soddisfazione e senso di responsabilità per l’incarico ricevuto: «Sono molto orgoglioso della funzione che mi è stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione e farò del mio meglio per corrispondere al rango di prim’ordine che CrediFriuli ha saputo conquistare nell’ambito del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, nel mercato di riferimento e presso le comunità dove essa opera».

La composizione del nuovo Consiglio

Oltre alla nomina del presidente e del vicepresidente, il nuovo Consiglio di Amministrazione di CrediFriuli ha definito anche la squadra operativa che affiancherà la dirigenza. Sono stati eletti Gian Franco Panizzo come presidente del Comitato Esecutivo, Marina Pittini come vicepresidente, e come componenti Lorenzo Contin e Gabriele Pecile.

Romano Sebastianutto ricoprirà il ruolo di consigliere designato ai Controlli Interni e Antiriciclaggio, mentre Contin avrà la delega ESG. Laura Rigonat sarà amministratrice indipendente con delega alle operazioni verso Soggetti Collegati, con Contin nominato supplente.

Una banca solida e in crescita

CrediFriuli si presenta in un momento particolarmente positivo, avendo recentemente approvato un bilancio caratterizzato da un utile record di oltre 29 milioni di euro. L’istituto conta attualmente 29 sportelli, oltre a 5 ATM, attivi su 4 province. La forza lavoro della banca comprende 182 collaboratori, mentre sono più di 11.000 i soci e ben 49.000 clienti. Infine, la banca gestisce 94 tesorerie.

Verso il futuro con determinazione

Con l’insediamento di Fruttarolo, CrediFriuli conferma la propria volontà di proseguire nel percorso di consolidamento e crescita, mantenendo una solida presenza territoriale e incrementando il proprio ruolo di riferimento per l’economia locale e regionale.

