Arpa Fvg: avviati i controlli, acque balneabili tutte eccellenti o buone

TRIESTE – È iniziata la stagione dei controlli sulle acque di balneazione del Friuli-Venezia Giulia, e Arpa Fvg ha scelto il Molo Audace di Trieste per inaugurare ufficialmente i monitoraggi del 2025. Presenti all’appuntamento l’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro e la direttrice generale di Arpa Fvg Anna Lutmann, che hanno illustrato il calendario dei campionamenti e condiviso i primi dati raccolti.

Monitoraggi mensili da aprile a settembre

Come previsto dalla normativa nazionale ed europea, i controlli verranno eseguiti ogni mese da aprile a settembre. I primi prelievi pre-stagionali, effettuati il 14 e il 22 aprile, non hanno evidenziato criticità. Le prossime date programmate sono:

12 e 13 maggio

9 e 10 giugno

7, 8 e 21 luglio

4 e 5 agosto

1° e 2 settembre

Le analisi si concentrano sui parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, principali indicatori di contaminazione fecale.

Migliora la qualità a Duino Aurisina

Rispetto al 2024, sono stati registrati miglioramenti significativi in due punti di campionamento sul litorale di Duino Aurisina:

Duino-Dama Bianca è passato da sufficiente a buono

è passato da sufficiente a buono Duino Scogliera da buono a eccellente

Un segnale positivo che conferma l’efficacia delle politiche ambientali adottate.

Dati eccellenti per l’intera regione

L’assessore Fabio Scoccimarro ha sottolineato come i risultati parlino chiaro: il 100% delle acque balneabili del Fvg è classificato come di qualità eccellente o buona. Un traguardo ottenuto grazie a un lavoro costante e sinergico tra istituzioni, enti di controllo, operatori locali e cittadini.

Scoccimarro ha ricordato che il monitoraggio non si limita ai campionamenti, ma prosegue lungo tutta la stagione, con l’obiettivo di intervenire rapidamente in caso di anomalie. I dati sono disponibili online, a garanzia di trasparenza e accessibilità.

Servizio pubblico per la sicurezza ambientale

L’importanza di questi monitoraggi è evidente anche per la sicurezza dei cittadini e dei turisti: le condizioni delle acque, come quelle meteorologiche e l’indice UV, rappresentano informazioni fondamentali nei mesi estivi. Grazie alla comunicazione tempestiva e puntuale di Arpa, è possibile vivere il mare, i laghi e i fiumi in modo sicuro e consapevole.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook