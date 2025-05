Artistic International Series 2025: il pattinaggio mondiale a Trieste

Trieste, – Il centro sportivo Polet di Opicina diventa il cuore pulsante del pattinaggio artistico internazionale. L’occasione è il prestigioso appuntamento con l’Artistic International Series, format itinerante ideato dalla World Skate, che ha preso ufficialmente il via al Pala Pikelc il 9 maggio con le prime giornate di allenamento e proseguirà fino al 18 maggio.

L’evento, per il secondo anno consecutivo a Trieste, è stato inaugurato alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha espresso vivo apprezzamento per l’organizzazione e per la portata della manifestazione.

Una manifestazione di livello mondiale

La serie artistica ospita atleti provenienti da tutti i continenti e da 27 Paesi, rendendo questa tappa friulana un evento di riferimento nel panorama sportivo mondiale. Come ha ricordato Roberti, il trofeo organizzato dal centro sportivo Polet è riuscito negli anni a crescere fino a diventare una manifestazione riconosciuta dalla Federazione mondiale e valida per il Campionato del mondo.

Nel corso della competizione si potrà assistere all’esordio della Nazionale italiana, che gareggerà nelle discipline Libero, Solo Dance, Coppia Danza e Coppia Artistico, suddivise nelle categorie Senior, Junior, Jeunesse e Cadetti.

Un’occasione anche per promuovere il territorio

Oltre all’indiscussa valenza sportiva, l’assessore Roberti ha voluto evidenziare anche l’importanza strategica di eventi come questo per la promozione del territorio. La presenza di centinaia di atleti, accompagnatori e organizzatori rappresenta un’occasione unica per far conoscere il Friuli-Venezia Giulia, le sue bellezze paesaggistiche, le tradizioni culturali e la qualità enogastronomica.

“Questi giorni rappresentano una vetrina internazionale per il nostro territorio”, ha dichiarato Roberti, “e dimostrano come il Friuli-Venezia Giulia sia sempre più vocato ad ospitare grandi eventi sportivi”.

Lo sport come motore di sviluppo

L’Artistic International Series si inserisce in un contesto più ampio di promozione sportiva in regione. Come ricordato dallo stesso assessore, la firma recente per l’EYOF 2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, rappresenta un ulteriore riconoscimento della capacità organizzativa e dell’attrattività del Friuli-Venezia Giulia sul piano sportivo internazionale.

In questo senso, eventi come quello di Opicina sono non solo momenti di competizione, ma anche strumenti concreti per valorizzare il territorio e costruire relazioni internazionali.

Una settimana all’insegna dell’arte sportiva

Con una settimana ricca di gare spettacolari, il Pala Pikelc di Opicina si prepara ad accogliere il meglio del pattinaggio artistico mondiale. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport e per chi desidera scoprire un volto nuovo del Friuli-Venezia Giulia, fatto di passione, impegno e bellezza in movimento.

