Ater Udine, oltre 8.700 alloggi pubblici a sostegno del diritto alla casa

L’Ater di Udine gestisce un patrimonio di ben 8.740 alloggi pubblici, confermandosi come uno degli attori principali nell’ambito dell’edilizia residenziale in Friuli-Venezia Giulia. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 sono stati presentati dalla presidente Vanessa Colosetti, che ha ribadito l’impegno dell’ente per garantire l’accesso alla casa come diritto fondamentale. Del totale, 1.142 alloggi sono distribuiti nei Comuni dell’Alto Friuli e 7.598 nel Medio e Basso Friuli.

Un patrimonio ampio ma datato

L’analisi dello stato del patrimonio edilizio mostra un’età media elevata: il 52% degli alloggi risale al periodo 1975-1990 e solo il 4% è stato costruito o riqualificato tra il 2011 e il 2024. Ciononostante, l’Ater ha soddisfatto 2.141 richieste di assegnazione su 3.375 valide nel 2024, con una percentuale di soddisfazione del 63%, in linea con la media quinquennale.

Chi abita negli alloggi Ater?

Il tessuto sociale degli assegnatari evidenzia una netta prevalenza di anziani e piccoli nuclei: il 46% è composto da single, mentre solo il 14% da famiglie numerose. Gli italiani rappresentano l’82% degli assegnatari, con un 16% di stranieri extra-UE. Significativa la presenza di over 65, che rappresentano il 29% degli inquilini.

Canoni accessibili e inclusione sociale

I canoni di locazione rimangono contenuti: il 58% degli inquilini rientra nella fascia A, con una media mensile di 74 euro. Il canone medio complessivo è di 124 euro al mese, e solo il 2% paga oltre 400 euro. Dati che confermano il ruolo sociale dell’Ater, come sottolineato dalla presidente: “L’edilizia pubblica è un pilastro della coesione sociale.”

Efficienza energetica: 81 milioni investiti in cinque anni

Tra il 2019 e il 2024, Ater Udine ha investito oltre 81 milioni di euro in riqualificazioni energetiche, riguardanti 1.102 alloggi. Il risparmio energetico medio raggiunto è del 60%, con un taglio di 10.560 MWh annui. Tre gli interventi principali a Udine:

Via Basaldella : efficientamento concluso nel 2022 (2,19 mln €)

: efficientamento concluso nel 2022 (2,19 mln €) Via Garibaldi : lavori conclusi nel 2024 (2,54 mln €)

: lavori conclusi nel 2024 (2,54 mln €) Via Eritrea: demolizione e ricostruzione in corso (7,8 mln €, fine prevista per novembre 2025)

Nuovo bando attivo dal 19 maggio

A Udine sono attivi 2.987 alloggi, di cui 2.930 a canone sovvenzionato. Dal 19 maggio parte un nuovo bando di quattro mesi, con circa 2.000 domande attese. Le assegnazioni, circa 150, avverranno nel 2026, dopo le fasi di istruttoria e valutazione.

Accesso digitale e supporto con Mec

La novità principale è l’obbligo di presentazione online delle domande, tramite Spid o Cie. Per aiutare gli utenti meno digitalizzati, Ater ha attivato un servizio di facilitazione in collaborazione con Mec (Media Educazione Comunità). Tre operatori professionali saranno disponibili ogni settimana su appuntamento (0432 491111), per assistenza nella compilazione e caricamento delle domande.

