Chiusure notturne in A4 e A28: le novità per Palmanova e Portogruaro

Autostrade Alto Adriatico prosegue gli interventi di manutenzione programmata in preparazione all’incremento dei flussi di traffico previsto per l’estate. In questi giorni l’attenzione è concentrata sul ripristino della segnaletica orizzontale nei punti più critici della rete, con chiusure temporanee ma necessarie per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nodo di Palmanova: chiusa la rampa A4 Ovest – A23 Nord nella notte del 13 maggio

Uno degli interventi principali riguarda il Nodo di Palmanova, dove sarà chiusa dalle 22:00 di martedì 13 maggio alle 05:00 di mercoledì 14 maggio la rampa che collega la A4 (direzione Trieste) con la A23 in direzione Udine/Tarvisio. La chiusura consentirà di eseguire in sicurezza i lavori di segnaletica.

Percorsi alternativi per chi viaggia da Trieste verso Udine/Tarvisio

Durante la chiusura della rampa al Nodo di Palmanova, sono previsti due percorsi alternativi per gli automobilisti:

Uscita a Palmanova e rientro a Udine Sud : seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle .

: seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle . Uscita a San Giorgio di Nogaro e rientro in A4: reimmettersi poi sulla A4 in direzione Trieste e successivamente imboccare la A23.

Queste deviazioni garantiranno comunque fluidità alla circolazione, riducendo al minimo i disagi.

Viabilità invariata da Venezia a Udine, ma attenzione al cantiere

Per chi proviene da Venezia in direzione Udine, non sono previste modifiche alla circolazione. Tuttavia, si raccomanda particolare attenzione nel tratto di cantiere lungo circa un chilometro sulla A23, dove la carreggiata sarà temporaneamente ridotta a una sola corsia.

Lavori anche a Portogruaro: modifiche alla viabilità sulla A28

Sempre in orario notturno, tra il 14 e il 15 maggio, saranno eseguiti lavori di pavimentazione sulle rampe di Portogruaro della A28 in direzione Conegliano. Ecco le modifiche previste:

Da Portogruaro centro verso A28 (Conegliano) : deviazione verso lo svincolo di Sesto al Reghena .

: deviazione verso lo svincolo di . Da A4 verso Portogruaro centro: uscita e rientro allo stesso svincolo di Sesto al Reghena prima di proseguire.

I lavori erano stati precedentemente rinviati a causa del maltempo, ma ora riprendono per garantire una viabilità più sicura.

Dove trovare aggiornamenti e informazioni utili

Per restare aggiornati sulla situazione del traffico e sulla viabilità, Autostrade Alto Adriatico invita a consultare:

Siti web: www.infoviaggiando.it e www.autostradealtoadriatico.it

App: infoviaggiando.it

Canali social: WhatsApp e Telegram

Numero verde gratuito: 800.996.099

Raccomandata la massima prudenza e l’uso di questi strumenti per pianificare al meglio i propri spostamenti.

