PneumoTrieste 2025: la medicina respiratoria protagonista a Trieste

Ha preso il via oggi, domenica 12 maggio, PneumoTrieste 2025, il prestigioso convegno medico-scientifico dedicato alla pneumologia e alla medicina respiratoria, che si terrà fino a mercoledì 14 maggio presso l’Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste. L’evento, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, vedrà la partecipazione di circa 600 specialisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta nella Sala Imperatore dell’hotel alle ore 11.30, con l’intervento del professor Marco Confalonieri, responsabile scientifico e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste, nonché direttore della struttura complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Cattinara di Asugi.

Presenze d’eccezione da università internazionali

Tra i nomi di spicco che interverranno al congresso figurano:

Yair Reisner (University of Texas, Houston), esperto mondiale di terapie rigenerative per la fibrosi polmonare

(University of Texas, Houston), esperto mondiale di Jun Deng (Yale University, Connecticut), che illustrerà l’utilizzo dei gemelli digitali per personalizzare i trattamenti terapeutici

(Yale University, Connecticut), che illustrerà l’utilizzo dei per personalizzare i trattamenti terapeutici Robert Vassallo (Mayo Clinic Rochester), che porterà un focus sulle nuove frontiere terapeutiche

(Mayo Clinic Rochester), che porterà un focus sulle Luca Manzoni, docente di informatica dell’Università di Trieste, che presenterà una ricerca sull’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione delle polmoniti

Interdisciplinarità e innovazione sono i tratti distintivi di questa edizione, che pone l’accento sull’integrazione tra medicina, tecnologia e intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi e la cura delle patologie respiratorie.

Saluti istituzionali e sostegno delle istituzioni

Nel primo pomeriggio, sempre presso il Savoia Excelsior, si è tenuta la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali di:

Massimiliano Fedriga , Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Rodolfo Ziberna , Sindaco di Gorizia

, Sindaco di Gorizia Roberto Di Lenarda , Rettore uscente dell’Università di Trieste

, Rettore uscente dell’Università di Trieste Daniele Pittioni, Direttore della struttura medica Gorizia e Monfalcone di Asugi

Il patrocinio di importanti enti e associazioni

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell’Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina), della Società Italiana di Pneumologia e di diverse associazioni attive nella ricerca e nel supporto ai pazienti affetti da malattie respiratorie, tra cui Acsi, Amar FVG, Lam Italia, Alfa 1-AT, Amip e Aipo.

Trieste centro di eccellenza per la medicina del futuro

Con PneumoTrieste 2025, Trieste si conferma ancora una volta crocevia di sapere medico, ricerca e innovazione scientifica. Un evento che non solo aggiorna i professionisti del settore, ma rilancia anche il ruolo del capoluogo giuliano come polo di riferimento per la formazione e il progresso scientifico in ambito sanitario.

