Udine profuma di Roma: arriva il primo Carbonara Festival

Per la prima volta, Udine ospiterà il Carbonara Festival, l’evento dedicato a uno dei piatti più amati della cucina italiana. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 18 maggio in piazza XX Settembre, segnando anche il ritorno degli eventi in una delle piazze più centrali e suggestive della città.

«Finalmente possiamo vivere questa piazza in maniera funzionale», ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi, sottolineando quanto sia importante restituire alla città uno spazio di aggregazione animato e ricco di iniziative.

Udine si trasforma in capitale della cucina romana

Durante i tre giorni di festival, Udine diventerà la capitale del gusto romano. Oltre alla regina indiscussa – la carbonara – sarà possibile assaggiare tante altre specialità della tradizione capitolina: amatriciana, cacio e pepe, supplì, pinse, maritozzi e molte altre prelibatezze cucinate da chef e stand direttamente da Roma.

L’evento è organizzato da Feed’n’Food, già promotori di altre manifestazioni gastronomiche di successo in Italia.

Una vera festa popolare tra gusto, musica e cultura

Il Carbonara Festival non sarà solo una celebrazione del buon cibo, ma anche un’esperienza culturale e di intrattenimento. Durante le giornate sono previste esibizioni musicali dal vivo e momenti di spettacolo, per rendere ancora più vivace e coinvolgente l’atmosfera in piazza.

L’ingresso è completamente gratuito, per consentire a tutti di godere dei sapori e della convivialità della cucina romana. Inoltre, esperti e appassionati racconteranno aneddoti, curiosità e tradizioni legate ai piatti serviti, trasformando ogni assaggio in un viaggio tra cultura e gastronomia.

Gli orari del Festival

Il Carbonara Festival si svolgerà con i seguenti orari:

Venerdì 16 maggio : dalle 18.00 a mezzanotte

: dalle Sabato 17 maggio : dalle 12.00 a mezzanotte

: dalle Domenica 18 maggio: dalle 12.00 a mezzanotte

Tre giorni all’insegna dei sapori autentici, della socialità e della riscoperta degli spazi urbani.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook