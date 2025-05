Autisti e meccanici cercasi, Recruiting Day Tpl con 70 posti disponibili

Il 10 giugno 2025, Palazzo Antonini Belgrado a Udine ospiterà il Recruiting Day Tpl organizzato dalla Regione Friuli‑Venezia Giulia insieme alle aziende Arriva Udine, Atap, Apt Gorizia e Trieste Trasporti. L’iniziativa punta a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro e a valorizzare professionalità indispensabili per il sistema di trasporto pubblico locale (Tpl) regionale.

Due bandi per ottenere la Cqc

Contestualmente al Recruiting Day sono stati presentati due bandi regionali che finanziano il conseguimento della Cqc, requisito essenziale per esercitare la professione di autotrasportatore di persone o merci. I contributi coprono i costi dei corsi formativi e sono accessibili fino al 31 luglio 2025 con priorità a disoccupati e inoccupati.

Settanta posti tra autisti e addetti alla manutenzione

Le quattro aziende Tpl cercano 70 figure:

Conducenti di linea per servizi urbani ed extraurbani

Meccanici e addetti alla manutenzione dei mezzi

I requisiti minimi includono licenza media, patente D + Cqc persone, conoscenza della lingua italiana e competenze base di Office; gradita la conoscenza dell’inglese. Per i meccanici servono competenze in meccanica, meccatronica ed elettronica, preferibilmente su mezzi pesanti.

Aspiranti autisti? C’è posto anche per voi

Chi ambisce a diventare autista ma non possiede ancora i titoli può candidarsi come “aspirante”: le aziende valuteranno le candidature e, grazie ai contributi regionali, i selezionati potranno conseguire gratuitamente la Cqc.

Come candidarsi

Il curriculum vitae va inviato entro martedì 3 giugno 2025 seguendo le istruzioni sulla pagina web ufficiale, mentre le domande di contributo per la Carta Cqc, invece, si presentano esclusivamente online entro il 31 luglio 2025 tramite il portale dedicato.

Formazione e competitività: la strategia regionale

Secondo l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, il mercato del lavoro è in rapida evoluzione e richiede continui aggiornamenti professionali. Il sostegno della Regione, con strumenti come IFP e ITS, mira a rendere le aziende Tpl più attrattive rispetto ai grandi player della logistica, garantendo formazione e monitoraggio costante della qualità dei percorsi.

