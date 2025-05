Collio sempre più meta turistica: +17,5% di presenze in un anno

“La Regione crede fermamente nel Collio”: con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha aperto il suo intervento a margine dell’incontro istituzionale svoltosi a Udine con i rappresentanti del territorio. Presente una delegazione composta dal sindaco di Cormons Roberto Felcaro, dal presidente della Pro Loco Massimo Mazzarol, dal presidente dell’Enoteca di Cormons Michele Blazic e dal presidente del Consorzio Collio Luca Raccaro.

L’assessore ha sottolineato l’enorme potenziale del Collio, che ha saputo affermarsi come meta sempre più attrattiva grazie a una regia territoriale condivisa e lungimirante.

Turismo e ospitalità in netta espansione

Tra i dati più significativi emersi durante l’incontro c’è il +17,5% di crescita nelle presenze turistiche registrata nell’ultimo anno. Un trend in continua ascesa, accompagnato anche da un incremento nella durata media dei soggiorni, segno che i visitatori trovano sempre più motivi per fermarsi nel territorio.

“La cartina al tornasole della bontà degli investimenti è proprio questo aumento delle presenze e la crescita delle strutture ricettive”, ha ribadito Bini, evidenziando anche la riqualificazione di numerosi immobili a Cormons e nel Collio.

Enoteca, centro di promozione e nuova Pro Loco: le novità del 2024

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle nuove strategie di valorizzazione territoriale, anche grazie al supporto di PromoTurismoFVG. La recente riqualificazione dell’Enoteca di Cormons e l’inaugurazione del Centro di promozione del Collio rappresentano due tasselli fondamentali per il rilancio turistico.

A questo si aggiunge la rinascita della Pro Loco di Cormons, che ha avviato la propria attività nel 2024, portando nuovo entusiasmo e progettualità per eventi e promozione locale.

Una strategia a più voci, con uno sguardo comune

“La strada è quella della sinergia tra Regione, Comune, Enoteca e Consorzio”, ha sottolineato Bini, tracciando un percorso chiaro per il futuro: lavorare in squadra per rafforzare l’identità del Collio, valorizzarne le eccellenze e costruire un’offerta turistica di qualità sempre più internazionale.

Il Collio si conferma così un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato, capace di attrarre investimenti, turisti e nuove opportunità per tutta la comunità.

