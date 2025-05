Intelligenza artificiale e agricoltura: il 21-22 maggio evento a Udine

“L’intelligenza artificiale è un supporto tecnico prezioso, ma non deve sostituire l’uomo”: con queste parole l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha aperto la presentazione dell’evento “IA in campo: prospettive di un’innovazione presente”, in programma il 21 e 22 maggio alla Fiera di Udine, a Torreano di Martignacco.

La due giorni è promossa dall’Autorità di gestione regionale del Piano strategico Pac 2023-27 e punta a stimolare una riflessione seria e strutturata sull’uso dell’IA nel settore primario, con un focus specifico sulle implicazioni etiche e formative.

Tecnologia e formazione: un binomio indissolubile

L’assessore Zannier ha insistito sul fatto che la tecnologia deve essere accompagnata da una formazione adeguata. “Senza la giusta preparazione – ha detto – l’innovazione può trasformarsi in un costo invece che in un vantaggio competitivo”.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha investito risorse nel supportare lo sviluppo tecnologico, consapevole che innovazione e conoscenza devono procedere insieme. Solo così le imprese agricole potranno beneficiare delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Comunicare bene per innovare meglio

Un altro tema centrale sarà la comunicazione, ritenuta da Zannier un valore aggiunto per la competitività: una corretta divulgazione delle novità tecnologiche e normative è fondamentale per assicurare un trasferimento efficace delle conoscenze. L’evento si propone anche come piattaforma di dialogo tra esperti e operatori del settore.

Un programma ricco di contenuti e ospiti illustri

La prima giornata, il 21 maggio, si aprirà alle 10:30 con una sessione dedicata all’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, moderata dalla giornalista Luana De Francisco. Tra gli ospiti:

Monica Palmirani , esperta di informatica giuridica,

, esperta di informatica giuridica, Salvatore Sapienza , ricercatore su governance e Big Data,

, ricercatore su governance e Big Data, Pierluigi Londero , responsabile Data Governance presso l’UE,

, responsabile Data Governance presso l’UE, Gabriele Iacolettig, Autorità di gestione del PS Pac regionale.

Nel pomeriggio, dalle 14:00, focus sul settore agricolo con un corso di formazione condotto da Federico Quaranta e interventi di studiosi e professionisti come:

Gianluca Brunori , economista agrario,

, economista agrario, Raffaele Giaffreda della Fondazione Bruno Kessler,

della Fondazione Bruno Kessler, Francesco Savian del centro VCR di Rauscedo.

Seconda giornata dedicata a giornalisti e temi europei

Il 22 maggio si parlerà di comunicazione e innovazione digitale, con interventi di alto profilo come:

Stefano Polli , vicedirettore ANSA,

, vicedirettore ANSA, Andrea Daniele Signorelli , giornalista esperto in tecnologie,

, giornalista esperto in tecnologie, ancora Palmirani e Sapienza, per un focus sulle normative europee e la deontologia dell’informazione.

Un’occasione per il futuro dell’agricoltura

L’evento rappresenta un’occasione unica per stimolare la condivisione di conoscenze tra settori interconnessi come agricoltura, amministrazione e media. La Regione, attraverso questo progetto, conferma il suo ruolo guida nell’innovazione e nella formazione, mirando a un’agricoltura più sostenibile, consapevole e competitiva.

