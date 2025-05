Lo Zanon trionfa alla finale FVG di Junior Achievement con OptikQ

È l’It Zanon di Udine a vincere la finale del Friuli-Venezia Giulia di Junior Achievement 2025, grazie agli innovativi occhiali intelligenti OptikQ. La competizione, che si è svolta martedì 13 maggio presso la Camera di Commercio Pordenone-Udine, ha visto confrontarsi otto mini-imprese create dagli studenti delle scuole superiori della regione, tra cui anche quattro team provenienti da Isola, in Slovenia, segnando così la prima edizione transfrontaliera nella storia di questa iniziativa.

OptikQ, occhiali smart per la salute degli occhi

Il prodotto vincente, denominato OptikQ, rappresenta un mix perfetto tra design, leggerezza e tecnologia. Questi occhiali smart sono dotati di sensori che segnalano quando è il momento di fare una pausa dallo schermo, contribuendo alla salute visiva e migliorando le condizioni di lavoro o studio degli utenti.

Grande successo per la prima edizione transfrontaliera

La competizione “Impresa in Azione”, promossa da Junior Achievement Italia con il sostegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine, permette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sperimentare in modo pratico come si crea e gestisce una vera impresa. Questa edizione, particolarmente innovativa, ha accolto anche la partecipazione di progetti sloveni, ampliando così il bacino culturale e imprenditoriale della manifestazione.

Premio speciale alla scuola slovena di Isola

Il premio “impresa transfrontaliera” è stato assegnato alla scuola Pietro Coppo di Isola con il progetto FurbanTech, una linea innovativa di moda sostenibile modulare. Le felpe ideate dagli studenti sloveni sono trasformabili, durevoli e integrate con tecnologie avanzate come power bank, cuffie e tasche specifiche per dispositivi elettronici.

BusNow premiato per miglior stand e presentazione

Il terzo riconoscimento della giornata, per il miglior stand e presentazione, è andato alla mini-impresa BusNow, ideata dagli studenti dell’Isis Mattei di Latisana. Il loro progetto consiste in un dispositivo GPS da installare sugli autobus di linea, con un’app in grado di informare in tempo reale gli utenti sulla posizione e gli eventuali ritardi dei mezzi, ottimizzando gli spostamenti quotidiani.

Verso le prossime sfide nazionali ed europee

I vincitori dello Zanon di Udine parteciperanno ora alla finale nazionale prevista il 4 e 5 giugno a Bergamo, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto attestati e la possibilità di competere ulteriormente attraverso un video presentato alla giuria popolare del web per la competizione europea. Tutti i progetti sono stati lodati per la loro originalità e attenzione alle esigenze giovanili, alla sostenibilità e alla tecnologia.

