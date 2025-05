Verdesca a Trieste, spettacolare avvistamento nella Sacchetta

Un raro avvistamento ha sorpreso cittadini e turisti a Trieste, dove questa mattina nelle acque della Sacchetta è stato visto nuotare un magnifico esemplare di squalo azzurro, noto anche come verdesca. L’animale ha attirato subito l’attenzione per la sua elegante sagoma blu, che si muoveva a pelo d’acqua nei pressi del molo.

La segnalazione dei tecnici dell’Area marina di Miramare

Non si tratta di un evento isolato. Già la scorsa settimana un altro esemplare era stato segnalato e registrato dai tecnici dell’Area marina protetta di Miramare, che monitorano costantemente le specie presenti nel golfo. La verdesca, una specie pelagica appartenente alla famiglia dei Carcharhinidae, in passato era avvistata con maggiore frequenza nelle acque triestine, ma negli ultimi anni il numero degli avvistamenti è drasticamente calato.

Video e foto virali su WhatsApp e social

La presenza dello squalo ha subito fatto il giro del web. Immagini e video dell’avvistamento sono finiti in poche ore sulle principali chat di WhatsApp, scatenando curiosità e meraviglia tra gli utenti. Alcuni fortunati presenti sono riusciti a catturare il momento con i propri smartphone, condividendo i contenuti che hanno rapidamente ottenuto centinaia di visualizzazioni sui social network.

Una visita rara ma non pericolosa

Nonostante l’aspetto imponente, la verdesca non rappresenta una minaccia per l’uomo. Si tratta di una specie generalmente timida che si avvicina alla costa solo occasionalmente, probabilmente alla ricerca di cibo. Gli esperti ricordano che non si registrano attacchi all’uomo in queste acque e invitano alla prudenza e al rispetto dell’animale in caso di nuovi avvistamenti.

L’invito alla cittadinanza: segnalate nuovi avvistamenti

I tecnici dell’Area marina di Miramare, che continuano a ricevere segnalazioni dalla cittadinanza, invitano chiunque dovesse notare movimenti sospetti in mare a documentare con discrezione e inviare foto o video, per permettere un miglior monitoraggio del fenomeno. Il contributo della popolazione è fondamentale per mantenere aggiornati i dati sulla biodiversità marina nel golfo.

