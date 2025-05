Chantal Pegolo vince il Giro delle Marche in Rosa 2025

Weekend da protagonista per la ciclista di Pasiano di Pordenone, Chantal Pegolo, che ha conquistato il prestigioso Giro delle Marche in Rosa 2025, tenutosi il 10 e l’11 maggio nelle Marche con un formato completamente rinnovato rispetto al passato.

Nuovo format per una gara internazionale

L’edizione 2025 del Giro delle Marche si è distinta per il suo format innovativo: invece della tradizionale collocazione a settembre, quest’anno la competizione è stata anticipata al mese di maggio e concentrata in due giornate. Un cambiamento apprezzato dalle squadre, provenienti da tutto il mondo, che hanno risposto presente con ben 139 atlete al via nella prima tappa, svolta sabato a Offida, provincia di Ascoli Piceno, con un percorso di 92 chilometri.

Primo successo parziale per Chantal Pegolo

La prima giornata ha visto una corsa combattuta fino all’ultimo, con Chantal Pegolo che ha ottenuto un ottimo secondo posto dietro all’australiana Chantelle Mc Carthy, abile a staccare il gruppo e giungere al traguardo in solitaria. Un risultato fondamentale per Pegolo, che ha così accumulato preziosi punti in vista della seconda giornata di gara.

Corridonia e l’omaggio a Sara Piffer

Domenica 11 maggio, la carovana rosa si è spostata a Corridonia per la seconda e decisiva tappa di 90 chilometri, intitolata 12ª Giornata Nazionale Rosa – GP Città di Corridonia (Trofeo Fisiomed-Coppa Supermercati SI con Te). Prima della partenza, emozionante omaggio degli organizzatori a Sara Piffer, ciclista trentina vincitrice della scorsa edizione tragicamente scomparsa in allenamento.

Ben 166 atlete da 29 squadre hanno dato battaglia in una gara estremamente serrata. A trionfare, al termine di una competizione molto equilibrata, è stata Federica Piergiovanni della squadra Isolmant Premac Vittoria, seguita di pochi secondi dalla molisana Noemi Lucrezia Eremita.

Maglia rosa finale per Pegolo

Chantal Pegolo ha concluso la seconda tappa in terza posizione, un risultato che, sommato al piazzamento del giorno precedente, le ha permesso di conquistare la tanto ambita maglia rosa finale. Un traguardo prestigioso che conferma la crescita dell’atleta friulana e il suo ruolo di assoluta protagonista nel panorama ciclistico femminile.

