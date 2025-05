Riattivazione ferrovia Trieste-Belgrado: progetto internazionale

Torna sotto i riflettori il progetto di riattivazione della linea ferroviaria Trieste-Belgrado, passando per Lubiana e Zagabria. L’iniziativa è promossa dall’Iniziativa Centro Europea (Ince) con il supporto fondamentale della Regione Friuli-Venezia Giulia e punta a ripristinare un collegamento strategico che manca ormai da diversi decenni. Oggi si è svolto a Trieste un importante incontro di follow-up, finalizzato a valutare concretamente la ripresa dei collegamenti ferroviari lungo questa tratta internazionale.

Strategia per l’integrazione europea e regionale

Il rilancio della tratta Trieste-Lubiana-Zagabria-Belgrado si colloca in un piano operativo più ampio, mirato a rafforzare la cooperazione regionale e a promuovere l’integrazione europea. Si tratta di un tassello significativo di una strategia che punta ad avvicinare ulteriormente i Balcani occidentali all’Unione europea, favorendo così una crescita condivisa e una migliore connettività tra paesi Ue e extra-Ue.

Un tassello fondamentale del sistema Ten-T

Il progetto di riattivazione fa parte del più ampio corridoio denominato “Balcani occidentali – Mediterraneo orientale”, recentemente incluso nel sistema Ten-T europeo. Questo riconoscimento apre scenari importanti per lo sviluppo del traffico ferroviario, sia per i passeggeri sia per le merci, in un’area cruciale per gli scambi commerciali. La riattivazione permetterebbe, inoltre, a Trieste di recuperare il suo antico ruolo strategico, riallacciandosi con il suo naturale retroterra e generando nuove opportunità economiche, specialmente quando sarà attivo il corridoio India-Medio Oriente-Europa.

La Serbia più vicina grazie alla ferrovia

Il segretario generale dell’Ince, Franco Dal Mas, ha ribadito l’importanza di promuovere la connettività regionale, che rappresenta una leva fondamentale per facilitare il percorso di integrazione europea dei paesi balcanici. Inoltre, la scelta di puntare sulla ferrovia riflette chiaramente gli obiettivi ambientali europei, che vedono proprio nel trasporto su rotaia un elemento centrale della transizione ecologica.

Il sostegno istituzionale all’iniziativa

La proposta gode del sostegno esplicito del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che l’ha sponsorizzata in occasioni ufficiali come il recente Business Forum Italia-Croazia a Zagabria e durante la sua visita alla sede dell’Ince a Trieste. All’incontro odierno hanno partecipato figure istituzionali importanti, tra cui l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, il vice ministro serbo per l’Ue Miloš Todorović, il coordinatore nazionale italiano Ince Sem Fabrizi, il coordinatore europeo del corridoio Mediterraneo Orientale–Balcani Occidentali Marian-Jean Marinescu e il direttore del Transport Community Secretariat di Belgrado Matej Zakonjsek. Quest’ultimo ha sottolineato la comune volontà politica e tecnica di lavorare congiuntamente su questo ambizioso progetto.

