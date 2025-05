115 milioni per gli studenti: il piano del FVG per il 2024-2027

TRIESTE – 15 maggio 2025 – La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio ruolo guida nella promozione del diritto allo studio universitario, destinando oltre 115 milioni di euro per il triennio 2024-2027. Lo ha annunciato l’assessore Alessia Rosolen nel corso della VI Commissione consiliare, presentando le Linee guida che disciplinano gli interventi a favore degli studenti.

Borse di studio per tutti gli aventi diritto

Il piano prevede un importante aumento dei fondi per:

31,85 milioni per spese di funzionamento,

per spese di funzionamento, 3,2 milioni per le sedi universitarie decentrate,

per le sedi universitarie decentrate, 27,57 milioni per il Fondo integrativo regionale per le borse di studio.

Grazie a queste risorse, l’obiettivo è coprire il 100% degli aventi diritto, il cui numero è passato da 5.388 nel 2022/23 a 6.672 nel 2024/25. Rosolen ha sottolineato come si tratti di una scelta politica chiara e costante, mantenuta nonostante l’aumento dei costi.

Più alloggi e meno contributi affitto

La Regione ha investito anche nell’edilizia universitaria, con 53,5 milioni di euro già stanziati e 11 milioni destinati alla riqualificazione del Centro direzionale Valle di Pordenone. Cresce così la disponibilità di posti letto: 716 a Trieste, 271 a Udine, 70 a Gemona del Friuli, 93 a Pordenone e 93 a Gorizia. Per chi non riesce ad ottenere un posto, resta il contributo affitto da 1.500 euro, ma i casi sono drasticamente diminuiti (solo 38 richieste a Udine e 62 a Trieste quest’anno).

Nuovi importi e soglie aggiornate

Tra le novità delle Linee guida c’è anche l’adeguamento delle soglie ISEE e ISPE: l’ISEE sale a 27.948 euro, l’ISPE a 60.757 euro. Aumentano anche gli importi delle borse di studio, che raggiungono: 7.072 euro per studenti fuori sede e indipendenti, 4.132 euro per pendolari, 2.850 euro per studenti in sede.

Servizi potenziati e novità per gli ITS

Novità importanti anche nei servizi: fasce mensa riviste, con piccoli aumenti solo per chi non ha requisiti di merito o reddito, e l’introduzione di un servizio di ristorazione serale sperimentale alla mensa dei Rizzi di Udine. Se apprezzato, potrà essere esteso.

Un altro passo avanti è l’estensione dei benefici anche agli studenti iscritti agli ITS, che potranno ora accedere ai servizi legati al diritto allo studio. Confermati anche il sostegno agli studenti con disabilità, lo sportello psicologico in tutte le sedi, il servizio di orientamento personalizzato e il supporto a iniziative culturali e associazioni studentesche.

Attivagiovani, mobilità e trasporti: l’inclusione è completa

Rosolen ha ricordato che gli universitari rientrano tra i destinatari di tutti i contributi di Attivagiovani, sia per i percorsi formativi che per i tirocini. Restano inoltre garantite le risorse per la partecipazione a competizioni internazionali e per il trasporto pubblico locale, anche per gli studenti non residenti in regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook