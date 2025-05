Capitale della Cultura 2027: Pordenone accelera con mostre ed eventi

Pordenone è già al lavoro per diventare Capitale della Cultura 2027. Il riconoscimento ufficiale è arrivato il 12 marzo, ma il percorso è cominciato ben prima. In questi giorni, l’Amministrazione comunale ha intensificato l’attività, con incontri e momenti operativi per gettare le basi di una programmazione culturale solida e partecipata. Si lavora su struttura organizzativa, governance, comunicazione, relazioni istituzionali, direzione artistica e fundraising.

Le prime azioni già visibili: da BOOM a “Sul guardare”

I primi frutti di questo fermento culturale sono già evidenti. Il progetto BOOM ha inaugurato la stagione con la rassegna fotografica “Sul guardare” in Galleria Bertoia, a cura di Suarez. Le mostre di Bruno Barbey e Italo Zannier hanno riscosso successo a livello nazionale e sono state prorogate fino al 18 maggio, con ingresso ridotto e visite guidate gratuite nel weekend del 17-18 maggio.

Un programma in evoluzione continua

Molti eventi inseriti nel dossier della candidatura stanno per prendere vita, come il Montagna Teatro Festival, realizzato con la collaborazione del Teatro Verdi e del CAI. Allo stesso tempo, l’Amministrazione comunale lavora su nuovi progetti, tra cui l’Ecomuseo del Fiume Noncello e il Polo del Futuro Musicale a Villa Cattaneo, pensato per i giovani e per la formazione, anche attraverso l’iniziativa “Scuola Capitale”.

Il coinvolgimento della città è la priorità

Secondo l’assessore alla Cultura Alberto Parigi, il progetto prosegue a ritmo serrato:

«Abbiamo già definito i primi passi e stiamo formando la squadra di lavoro. Coinvolgeremo associazioni e realtà locali per i progetti del 2025, perché siamo già pienamente dentro il percorso verso la Capitale della Cultura. Anche Estate a Pordenone porterà il marchio “Verso Capitale della Cultura”».

L’obiettivo è chiaro: coinvolgere tutta la città. A luglio è previsto un grande evento informativo, una sorta di “big bang” culturale, per condividere pubblicamente strategie, obiettivi e iniziative in arrivo.

“Cantiere Città”: la formazione che fa crescere il progetto

Parallelamente, Pordenone partecipa a “Cantiere Città”, un importante percorso di capacity building promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio. L’iniziativa coinvolge le città finaliste, come Pordenone, e mira a rafforzare le competenze degli attori locali impegnati nella realizzazione dei progetti culturali.

Uno slancio che guarda al futuro

Con una visione ampia e inclusiva, Pordenone sta costruendo il suo cammino verso il 2027. Non si tratta solo di eventi e mostre, ma di una trasformazione culturale profonda, che vede protagonisti cittadini, istituzioni e operatori del territorio. Il titolo di Capitale della Cultura è già una realtà viva nella quotidianità della città.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook