Cristiano Delben scomparso a Trieste: ricerche in corso

Cresce la preoccupazione a Trieste per la scomparsa di Cristiano Delben, 38 anni, residente nel capoluogo giuliano. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle 19 di lunedì 13 maggio, nei pressi del bar Miya in via Molino a Vento 26, dove ha incontrato il fratello. Da quel momento, di lui si sono perse completamente le tracce.

La denuncia e l’appello del fratello

Nel pomeriggio di ieri, 14 maggio, il fratello e alcuni amici hanno sporto denuncia ai Carabinieri di via dell’Istria, parlando di allontanamento volontario. Da lì è scattata la macchina delle ricerche e il tam tam sui social per diffondere l’appello. Delben non aveva con sé il cellulare e nella casa dove abitava sono stati trovati le chiavi, il telefono e un biglietto, il cui contenuto non è stato reso noto.

L’identikit e gli indumenti dell’ultimo avvistamento

Cristiano Delben è alto 1 metro e 78, pesa poco meno di 70 kg, ha capelli castani corti, occhi azzurri e porta un filo di barba. Al momento dell’ultimo avvistamento indossava jeans, una maglietta verde, scarpe da ginnastica e occhiali da sole. Aveva con sé uno zaino nero e si è allontanato in bicicletta, un mezzo bianco con scritte sul telaio e portaborracce arancione.

Non si è presentato a lavoro

Un dettaglio preoccupante è che il giorno successivo, martedì 14 maggio, Cristiano avrebbe dovuto recarsi sul luogo di lavoro, ma non si è mai presentato. Questo comportamento ha ulteriormente allarmato i familiari e le forze dell’ordine, considerando anche l’assenza del telefono, che rende più difficile ogni tentativo di rintracciarlo.

Massima attenzione e collaborazione

L’appello è rivolto a chiunque possa averlo visto o possa fornire informazioni utili. In caso di avvistamento, è fondamentale contattare immediatamente il 112 o i Carabinieri di via dell’Istria. Ogni dettaglio può essere decisivo per il ritrovamento di Cristiano. L’intera comunità triestina si stringe attorno alla famiglia, nella speranza che la vicenda possa risolversi presto e con un lieto fine.

