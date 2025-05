Illycaffè vince il bando Miramare per gestione la caffetteria

La prestigiosa azienda triestina Illycaffè, leader mondiale nel settore del caffè, è stata selezionata come vincitrice del bando per la gestione della caffetteria e delle ex serre Sgaravatti nel parco di Miramare. Ad annunciarlo è stata la commissione esaminatrice che ha valutato le proposte pervenute. Ora, Illycaffè avrà un mese per presentare i documenti esecutivi relativi al progetto.

Un futuro tra eventi e cultura

Con la vittoria del bando, Illycaffè si prepara a rilanciare gli spazi con un programma culturale ricco e diversificato. Le ex serre Sgaravatti e la nuova caffetteria diventeranno il cuore pulsante per eventi, attività di divulgazione, manifestazioni artistiche e culturali. La progettazione sarà svolta in stretta collaborazione con il Museo storico di Miramare, e condurrà successivamente alla stipula di un accordo di partenariato pubblico-privato.

Cosa succede ora

Secondo quanto riferito dai responsabili del Parco di Miramare, Illycaffè dovrà fornire un dettagliato piano operativo valido per almeno un anno. Questo piano dovrà includere specifiche quali le polizze assicurative, l’indicazione chiara del gruppo di lavoro coinvolto, la tipologia delle attività proposte e il calendario degli eventi pianificati. Un documento fondamentale per avviare concretamente il progetto e rilanciare gli spazi.

La commissione e la selezione delle proposte

La Commissione incaricata della valutazione era presieduta dall’architetto Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta. Con lei anche il dottor Roberto Vannata, della Direzione Generale Musei, e la dottoressa Marta Nardin, Funzionario Promozione e Comunicazione del Museo storico di Miramare. A svolgere il ruolo di segretario verbalizzante è stata l’avvocato Elisa Adamic.

Gli altri concorrenti e la valutazione finale

Illycaffè ha superato una concorrenza qualificata, primeggiando su altre quattro proposte, tra cui quella del raggruppamento guidato da Bait’a (inclusa la nota pasticceria La Perla), e quella della Nuova Antica Ghiacceretta, classificatasi terza. La proposta di Illycaffè è stata giudicata la migliore per articolazione degli interventi, solidità e sostenibilità economica.

I prossimi passi operativi

Oltre alla documentazione, Illycaffè dovrà occuparsi della progettazione degli allestimenti interni, della caffetteria, dei chioschi mobili e dei lavori necessari alla rifunzionalizzazione degli spazi. Contestualmente, il Parco di Miramare istituirà un tavolo tecnico per facilitare la collaborazione tra le parti e la gestione operativa quotidiana.

