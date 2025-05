Riqualificazione urbana a Trieste, ex caserma Rossetti diventa un campus scolastico

L’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha annunciato il via ai lavori entro la fine dell’anno per il nuovo polo scolastico nell’ex caserma di via Rossetti a Trieste, destinato a rivoluzionare la vita scolastica e urbana della città.

Avvio degli interventi di urbanizzazione

Il progetto prenderà il via con gli interventi di urbanizzazione primaria: energia elettrica, acqua, rete fognaria, gas, illuminazione e fibra ottica per garantire la connettività. Questi lavori preliminari permetteranno di predisporre una scuola temporanea, essenziale per trasferire temporaneamente gli studenti dagli istituti che versano nelle condizioni peggiori, facilitando così le future ristrutturazioni senza interruzioni dell’attività didattica.

Un progetto ambizioso e complesso

L’assessore Roberti, intervenendo all’assemblea plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Trieste insieme a Roberta Clericuzio, direttore dell’Ente di decentramento regionale, ha definito il progetto “ambizioso” e strategico per la città. La riqualificazione dell’area, infatti, non solo offrirà strutture scolastiche moderne, ma stimolerà una significativa rivitalizzazione urbana e sociale dell’intero quartiere.

Parte integrante del nuovo campus saranno anche le strutture sportive, pensate inizialmente per uso scolastico ma con la possibilità di apertura alla comunità cittadina, aumentando così ulteriormente la valenza sociale dell’intervento.

Coinvolgimento della Soprintendenza

Essendo l’area dell’ex caserma soggetta a vincoli storici e culturali, è attualmente in corso un confronto con la Soprintendenza ai beni architettonici per definire le prescrizioni da rispettare nella fase progettuale. L’obiettivo è avere un quadro chiaro delle possibilità e dei limiti operativi sul territorio.

Tempistiche e investimenti previsti

La scuola temporanea dovrebbe essere pronta entro il 2026, mentre la completa riqualificazione del polo è prevista per il 2035, con investimenti complessivi stimati attorno ai 200 milioni di euro. Si prospettano inoltre partnership pubblico-privato per sostenere economicamente il progetto.

Una nuova casa per il liceo “Galileo Galilei”

Pur non essendo ancora ufficiale, tra gli istituti candidati al trasferimento nella nuova scuola temporanea spicca il liceo scientifico “Galileo Galilei”, attualmente in difficoltà per la frammentazione in diverse sedi e criticità logistiche. Riunire tutte le classi in un unico complesso migliorerebbe sensibilmente la gestione didattica.

