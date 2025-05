“My personal finance”: il progetto dello Stellini conquista il primo posto

Il Liceo Stellini di Udine si è aggiudicato il primo posto al concorso “My personal finance”, un’iniziativa formativa che ha coinvolto diversi istituti scolastici della provincia, promuovendo le competenze economiche e finanziarie degli studenti. Il progetto si è concluso con la premiazione ufficiale giovedì 13 maggio nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Percorsi PCTO e formazione pratica

“My personal finance” è stato organizzato nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), in collaborazione con il DIES dell’Università di Udine e l’Ordine dei Commercialisti di Udine, che ha anche finanziato i premi: buoni per l’acquisto di libri da consegnare agli studenti vincitori.

Il progetto formativo ha avuto una durata di 30 ore complessive e ha coinvolto nove team di studenti, che hanno sviluppato elaborati su tematiche economico-finanziarie attuali.

Primo posto al progetto sul Giappone

A conquistare il gradino più alto del podio è stato il gruppo dello Stellini composto da Enrico Maria Tabacchi, Alice Del Fabro, Alice Fornaro, Aurora Pali e Alice Ioan, con l’elaborato “La politica dovish del Giappone”. Il progetto ha colpito la giuria per l’analisi dettagliata e ben argomentata, oltre che per la cura grafica della presentazione, dimostrando un forte interesse per la materia.

Un podio all’insegna della collaborazione

Il secondo posto è andato a un team interscolastico composto da studenti dei licei Marinelli, Stellini e Deganutti. Il loro lavoro ha analizzato il fenomeno del Bull Market, ovvero un periodo di crescita dei mercati finanziari, contraddistinto da aspettative ottimistiche e aumento progressivo dei prezzi.

Al terzo posto, infine, il gruppo del Liceo Malignani, formato da Fabiano Bin, Davide Costanzo, Niccolò Bianchi, Lorenzo Salerno e Gaia Cazzato, ha presentato un progetto intitolato “La colomba nell’economia: un approccio accomodante”, focalizzato su politiche monetarie flessibili atte a stimolare crescita e occupazione.

Una giornata di grande valore educativo

La premiazione ha rappresentato non solo un momento di riconoscimento del talento e dell’impegno degli studenti, ma anche una tappa significativa del percorso di educazione economico-finanziaria nelle scuole. Un’iniziativa che ha dimostrato quanto sia importante avvicinare i giovani ai temi dell’economia in modo concreto e coinvolgente.

