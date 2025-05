Triplicata la capacità rinnovabile in FVG, oltre la media nazionale

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane più virtuose sul fronte ambientale, raggiungendo il terzo posto a livello nazionale per potenza rinnovabile installata per chilometro quadrato. A sancirlo è il report Climate Indicators for Italian RegiOns (Ciro), diffuso da Italy for Climate. Un risultato che l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro ha accolto con orgoglio, sottolineando il valore di un percorso politico improntato alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Triplicata la capacità installata da fonti rinnovabili

Dalla scheda regionale contenuta nel report emerge un dato significativo: la nuova capacità installata da fonti rinnovabili è triplicata nell’ultimo anno in FVG, raggiungendo il 22% del totale dei consumi energetici, superiore alla media italiana. Questo dimostra l’efficacia della strategia energetica regionale, fondata su investimenti mirati e scelte lungimiranti.

“Non è un punto d’arrivo ma un incentivo a fare di più” – ha dichiarato Scoccimarro – “con cittadini, imprese e istituzioni locali che stanno rispondendo con una straordinaria capacità di innovazione e responsabilità”.

Una visione politica chiara e anticipatrice

Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a dotarsi di una delega specifica allo sviluppo sostenibile, dimostrando una volontà politica decisa nel porre la transizione ecologica al centro dell’agenda. Inoltre, ha adottato la prima norma sulle aree idonee per impianti rinnovabili non impugnata a livello nazionale, un traguardo normativo che certifica la solidità dell’approccio regionale.

Gli investimenti in fotovoltaico e idrogeno e il coinvolgimento trasversale delle direzioni regionali mostrano come la sostenibilità sia stata integrata in ogni ambito della governance.

Altri primati “verdi” del territorio

Secondo il report CIRO, il FVG eccelle anche nella capacità naturale di assorbire CO₂, nell’alto numero di eventi sostenibili organizzati sul territorio e nella costante riduzione delle emissioni agricole. Questi elementi rafforzano l’immagine di una regione attenta, dinamica e concretamente impegnata nel contrasto al cambiamento climatico.

Obiettivo: fuori dal fossile entro il 2045

Con la legge FVGreen, la Regione ha fissato un obiettivo ambizioso: uscire completamente dalle fonti fossili entro il 2045, anticipando di cinque anni il target fissato dal Green Deal europeo. “Per noi – conclude Scoccimarro – la sostenibilità non è uno slogan ma una traiettoria concreta che integra ambiente, salute, lavoro e industria”.

Un modello di sviluppo sostenibile che pone il FVG come riferimento nazionale nella lotta al cambiamento climatico e nella costruzione di un futuro più verde per tutti.

