Alpini, Ana Pordenone compie 100 anni: la città celebra le Penne nere

La città di Pordenone si è vestita di festa ieri, 18 maggio, in occasione del doppio appuntamento che ha visto protagonisti gli Alpini. Quest’anno la tradizionale Giornata per la riconoscenza agli Alpini ha coinciso con il centenario della sezione Ana di Pordenone, dando vita a un evento particolarmente sentito dalla comunità.

Un secolo di impegno e solidarietà

La sezione Ana di Pordenone ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni, ricordando con orgoglio il contributo fondamentale dato dalle Penne nere nel corso della loro storia. Un ruolo particolarmente significativo è stato quello svolto durante la fase di soccorso e di ricostruzione a seguito del tragico terremoto che colpì il Friuli nel 1976.

La gratitudine della Regione Friuli-Venezia Giulia

Presente alla cerimonia ufficiale svoltasi presso il piazzale Ellero dei Mille, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha voluto sottolineare il profondo legame che unisce la popolazione locale agli Alpini, definendoli «incarnazione dei valori della nostra comunità». Amirante ha ribadito l’importanza del riconoscimento delle attività svolte dagli Alpini sia durante il periodo di servizio attivo sia in quello di congedo.

Una cerimonia ricca di significato

La giornata ha avuto inizio con il suggestivo rito dell’alzabandiera, proseguendo poi con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Il programma si è concluso con una partecipata Santa Messa celebrata in cattedrale, momento di raccoglimento e memoria che ha riunito tutta la comunità pordenonese attorno alle figure dei loro amati Alpini.

Il ruolo degli Alpini nella società contemporanea

Oggi più che mai, gli Alpini rappresentano non solo la memoria storica di eventi cruciali per il Friuli-Venezia Giulia, ma anche una realtà sempre attiva nel presente, impegnata in numerose attività di volontariato e supporto alle istituzioni locali.

